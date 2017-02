R.B.

Avouez, vous avez cliqué sur cet article en espérant voir un fanfaron se faire dérouiller sur un ring. Ça tombe bien, c’est exactement ça. Alors qu’il dominait son combat de Mixed Martial Arts (MMA) dimanche à Colchester, l’Anglais Joe Harding a eu l’idée saugrenue de se mettre à danser devant son adversaire, le Français Johan Segas. Profitant de l’aubaine, ce dernier s’est rué sur Harding pour lui expédier un violent coup de pied au visage. Et bim, un KO d’anthologie.

I hate when guys do this shit and this is what happens when u do!!!!! pic.twitter.com/yEma1oMs47