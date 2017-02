Sport

FOOTBALL Quoi de mieux qu'un double-live pour bien commencer une soiréer de Ligue 1...

Depay n'arrête pas de rater - ROMAIN LAFABREGUE / AFP

W.P., B.V.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

LIGUE 1

26e journée

OL - Dijon (1-2)

Montpellier - ASSE (1-1)



56e: LE POTEAU POUR MOUNIE! Oh, elle était belle cette tête de l'attaquant du MHSC! Et Ruffier gueule contre ses défenseurs, qu'il juge bien trop passifs sur le coup.

54e: Memphis était hors-jeu d'au moins deux mètres. Décision ultra logique.

53e: COMPLOT CONTRE DEPAY! Le Néerlandais marque et est signalé hors-jeu. Quand ça veut pas, ça veut pas. Toujours 2-1 pour Dijon.

51e: JORGINHO PREND UN ROUGE! Le Portugais, auteur d'un match catastrophique, prend un deuxième jaune très sévère. Les Verts termineront le match à dix.

49e: OHHH LALALALALA GOLAZO DE LASNE POUR LE 1-1! Montpellier égalise d'entrée. Un presque double-but dans ce double live de fou!

48e: DIONYYYYYY POUR LE 2-1!!!! Mais quelle faiblesse de la part de la défense de l'OL qui perd la balle dans ses 25 mètres. Joli coup de fusil de Diony pour conclure derrière!

46e: C'EST REPARTI A LYON ET MONTPEUL'!

Les statistiques d’OL-Dijon à la mi-temps. On remarquera que Lyon a tiré 1768 fois pour un seul but. Terrible.

Fabychat: À ce rythme là le gardien dijonnais atteindra pas tout le match et devra se faire remplacer avant la fin

>> Non. Baptiste Reynet est insubmersible. Il nous fait vraiment une excellente saison d'ailleurs. Si mes souvenirs sont bons, il avait déjà été excellent lors de la victoire du DFCO à l'aller.

45e: C'est la mi-temps sur toutes les pelouses de Ligue 1. Sur les deux terrains en l'occurrence.

42e: Ah oui, sympa la virgule de Boudebouz! Monsieur rend hommage à CR7.

41e: ET DEPAY QUI RATE ENCORE! La frappe trop croisée du Néerlandais qui est maudit aujourd'hui. Ou maladroit. Au choix.

40e: REYNET EST UN ROC! Lacazette échoue à son tour devant le portier de Dijon qui est vraiment monstrueux...

38e: BOUDEBOUUUUUUZ! Le MHSC pousse, pousse et pousse mais ça ne veut pas rentrer. La preuve avec cette tentative en demi-volée de l'Algérien qui échoue sur le petit filet extérieur de Ruffier. Les supporters ont cru à l'égalisation.

36e: NOLAN ROUX! Tentative des 25 mètres de l'attaquant stéphanois, mais la frappe est trop timide pour inquiéter Pionnier...

34e: Joli mouvement collectif des Lyonnais avec Jallet à la conclusion d'une demi-volée à l'angle droit de la surface. C'est détourné, mais les 36 arbitres ne le voient pas. Donc six mètres...

31e: Juste derrière, Depay rate l'immanquable. Il devrait avoir un triplé dans sa besace mais au lieu de ça il bloque à zéro et l'OL galère.

29e: TAVAREEEEEES POUR L'EGALSATION! 1-1! Magnifique caviar de Flo Balmont qui dépose un amour de ballon sur la tête de son attaquant qui saute très bien pour tromper Gorgelin.

28e: Le centre-tir d'Haddadi pas loin de surprendre l'OL et Gorgelin! C'était chaud...

26e: Jorginho prend un carton jaune du côté de Saint-Etienne.

24e: Ca serait quand même triste que Dijon descende. Et je ne dis pas seulement ça parce que je connais des Dijonnais, mais aussi parce qu'il y a bien au moins trois équipes en L1 qui pratiquent un jeu moins intéressant que le DFCO.

szrb: "2e ->j'annonce des buts dans tous les sens dans 10 minutes"

12e ->but de Lyon, but de Sainté coup sur coup

Bien joué l'artiste

>> Merci, mais je n'ai aucun mérite. Je fais ce métier depuis très longtemps.

20e: Oh Mounié qui rate son contrôle alors qu'il est tout seul au point de pénalty. Il peut s'en vouloir de gâcher une telle occasion, l'attaquant du MHSC. C'était une vraie balle de 1-1.

17e: Du côté de nos confrères de beIN Sports, on assure que Galtier donne une et une seule consigne à ses hommes pour les phases offensives... Balancer loin devant. Prends ça, Pep Guardiola.

15e: MEMPHIS ENCORE! Ahhh il est trop facile le Lyonnais dans la surface de réparation... Alors qu'il était premier sur le ballon et parfaitement placé dans la surface, le Néerlandais ralentit de manière incompréhensible et se rate.

12e: MONNET-PAQUET OUVRE LE SCORE! Magnifique appel de balle et superbe reprise de volée en première intention de KMP! Sainté ouvre logiquement le score, 1-0!

11e: LE BUUUUUT BIEN CHANCEUX DE TOLISSO! Sur le corner qui suit, le Lyonnais hérite du ballon à deux mètres des cages et n'a plus qu'à pousser le cuire au fond des filets. 1-0!

9e: MEMPHIS!! Superbe frappe du Néerlandais dans son style caractéristique... Claquette de Reynet pour sauver Dijon. Corner. Encore.

6e: Là encore c'est raté. Une certaine idée de l'enfer...

5e: Corner aussi à Sainté... Très mal tiré par Veretout. Et encore un corner, cette fois-ci à Lyon pour Dijon.

4e: Pendant ce temps, au Parc OL, les Lyonnais tentent des corners rentrants mais ça part au troisième poteau.

2e: Débuts de match made in Ligue 1. On part doucement. En attendant le spectacle. Dans dix minutes j'annonce des buts dans tous les sens.

17h00: C'est parti !! Début de ce double-live.

16h59: Les joueurs sont sur la pelouse sur les deux terrains. Ca va bientôt commencer.

16h50: La compo de l'OL contre Dijon

16h50: La compo de l'ASSE contre Montpeul'

16h45: Allez, on lance tranquillement ce live à un quart d'heure du coup d'envoi. Comme d'habitude on vous attend nombreux dans les commentaires. On essayera de vous répondre dans la mesure du possible.

On continue avec les chiffres d'avant OL-Dijon.

D'habitude, on n'est pas très à cheval sur les statistiques, tout ça, tout ça. Mais on fait une exception aujourd'hui pour meubler.

Salut les loustics, on se lance dans une belle soirée de Ligue 1 avec un double-live pour commencer avec OL-Dijon et Montpellier-ASSE, soit un derby à distance entre Lyonnais et Stéphanois pour la quatrième place. Les deux équipes sont dans deux dynamiques contraires cette semaine. Lyon s'est baladé à Alkmaar alors que Sainté a pris un triplé de Zlatan dans la musette à Old Trafford. En face, Montpellier et Dijon tenteront de gratter des points, voire plus si affinité. La Ligue Europa laisse des traces dans les pattes, ne l'oublions jamais...

>> Rendez-vous à 16h45 pour le coup d'envoi du live...

Mots-clés :