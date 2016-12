Sport

Paul Meilhat a abandonné le 24 décembre - LOIC VENANCE / AFP

En ce moment, il y a deux types de skippers sur le front du Vendée Globe : ceux qui ont le vent en poupe et ceux qui restent dans leur bulle, patientant sagement que la mer leur offre à nouveau un courant d’air favorable afin de reprendre leur marche en avant. Bref, il y a d’un côté les Alex Thomson et de l’autre les Le Cleac’h.

Hugo Boss revient fatalement sur Banque Populaire VIII

Les prévisions n’ont pas menti : le Gallois a encore considérablement réduit l’écart sur le leader de la course, flashé à huit petits nœuds au pointage de 9h. Le Cléac’h espère sortir assez rapidement de cette bulle qui lui a déjà fait perdre plusieurs centaines de milles sur son rival, qui lui, continue de fonder comme un bolide (19 nœuds). Mais là où Alex Thomson fait vraiment fort, c’est qu’il devrait réussir à éviter les conditions anticycloniques qui freinent le skipper de Banque Populaire VIII, à tel point que les estimations l’annoncent à seulement 50 milles du leader à l’issue de cette 53e journée !

Le classement (à 9h)

1- Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII)

2- Alex Thomson (Hugo Boss)

3- Jérémie Beyou (Maître Coq)

4- Jean-Pierre Dick (St-Michel Virbac)

5- Jean Le Cam (Finistère Mer Vent)

Paul Meilhat accueilli en grand seigneur à Papeete

Des nouvelles du skipper sur SMA, qui a dû abandonner le 24 décembre en raison d’une avarie alors qu’il pointait au troisième rang. Tout va bien pour Paul Meilhat puisqu’il vient de rejoindre Tahiti et Papeete, bien escorté par une douzaine de bateaux venus l’aider à partir de Punaauia.



Amedeo fait du rangement sur son bateau (et met encore la sono à fond)

On l’entendait un peu moins à cause des conditions de course difficiles et des dépressions qui s’enchaînent, mais Fabrice Amedeo et sa légendaire bonne humeur sont toujours présents sur le Vendée Globe. De retour dans des zones plus calmes, le skipper en profite pour faire du rangement sur son bateau.

Comme à son habitude, Amedeo a également fait péter la sono à fond et admiré les albatros volant à proximité. Le skipper de Newrest-Matmut se trouve dans le Pacifique et franchira le cap Horn dans deux semaines.

