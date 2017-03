High-Tech

Messenger va faire grr… waouh, cœur avec les yeux (et avec les doigts), et bien d’autres choses. Facebook Messenger lance ce jeudi deux nouvelles fonctionnalités pour créer encore plus d’interactions dans la discussion. D’un côté, les réactions aux messages avec sept émotions pour tous les cas de figure (pouce en l’air, pouce en bas, amour, haha, grr, étonnement, tristesse) ; de l’autre, la possibilité de s’adresser à une personne en particulier dans une conversation à plusieurs. L’idée ? « Que le chat à plusieurs soit encore plus pratique et marrant », insiste Drew Moxon, directeur de produit au siège de Messenger aux Etats-Unis.

L’arrivée du bouton « Je n’aime pas » ?

A la manière des commentaires sur Facebook, on peut réagir à un message précis, une photo, un article, un gif, à l’aide de ces emojis, « sans créer une nouvelle discussion », souligne Drew Moxon. Si on remonte le fil de la conversation plusieurs heures après, on peut signaler qu’une petite blague nous a amusés ou qu’une remarque nous a mis en colère. Et seule la personne à qui s’adresse la réaction en sera directement avertie. Les autres interlocuteurs verront les réactions en bas à droite du message auquel elles s’adressent. Un copier-coller du News Feed de Facebook, finalement.

Quid du pouce vers le bas ? Ne serait-ce pas (enfin) l’arrivée tant attendue du bouton « Je n’aime pas » ? « Non », nous souffle-t-on du côté de Messenger. « Avec le pouce vers le haut, il offre un outil utile pour répondre rapidement "oui" ou "non" à une question et pour faire entendre son avis, pour ou contre une idée », répond Drew Moxon du tac au tac avant de passer au sujet suivant, le bouton « je n’aime pas » n’étant pas la question du jour.

Finie la cacophonie des messages groupés

Car ce sont bien les mentions et les réactions aux messages qui nous occupent. Et toute l’idée est d’organiser le chat, de le rendre plus audible, et d’ouvrir les possibilités de la communication. Un peu comme dans la vraie vie. « Quand vous organisez une fête à plusieurs, certains de vos amis sont moins réactifs en ligne, vous pouvez les interpeller directement ». Si untel s’occupe du gâteau de Machinette, vous vous adressez directement à lui : « @untel, et n’oublie pas d'apporter des bouteilles ». Finie la cacophonie des messages groupés sur Messenger, ce moment où après 35 messages non lus, vous lâchez l’affaire ou, pire, quittez la discussion.

« Même en mode muet [quand les notifications sont désactivées], vous pouvez joindre la personne ». Elle reçoit une notification spéciale quand elle n’est pas connectée et le message apparaît en surligné dans la discussion. Cette fois, vous aurez zéro excuse si vous oubliez le gâteau. Grrr !

