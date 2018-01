Manuel Valls n’apprécie pas les choix iconographiques des «Inrocks» sur Twitter

L’ancien Premier ministre n’a pas apprécié la plaisanterie. Ce vendredi, le magazine Les Inrocks a publié sur Twitter un lien vers un article sur les dommages génétiques irréversibles que pourrait provoquer l’alcool, citant une étude britannique.

Sur le réseau social, la photo accompagnant le lien vers le papier en question n’est autre que celle de l’ex-premier ministre Manuel Valls… un verre de vin rouge à la main.

Manuel Valls a réagi en début d’après-midi. « Je savais que ce magazine me considérait comme un adversaire politique. Mais là on dépasse toutes les bornes.. J’attends une explication.. rapide », a-t-il lancé.

Son appel n’a pas tardé à être entendu. « C’est une illustration humoristique, en aucun cas une attaque. Vous n’êtes pas notre adversaire », ont répondu Les Inrocks.

Et le magazine de retweeter le papier (sans supprimer son premier tweet), illustré cette fois par des photos de François Hollande, Nicolas Sarkozy ou encore Jean-Marie Le Pen.

Un choix qui a fait réagir les internautes. « Pourquoi cet acharnement et ce harcèlement autour de Manuel Valls ? Pourquoi cette détestation viscérale ? » s’est interrogé un internaute.

« J’aime beaucoup @lesinrocks pour la musique, le ciné, les séries, l’art mais sur d’autres sujets c’est vraiment décevant », a regretté un autre.

Pas fan de Valls, mais bon s'acharner sur lui avec des procédés aussi grotesque et insultant ne vous grandit pas... et ne donne pas/plus envie de vous lire.

Le fond de l'article semble sérieux et à ne pas prendre à la legere comme vous le faites.