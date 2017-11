Avec #WeNeedToTalk, des Égyptiens dénoncent la politique du président al-Sissi

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le 17 avril 2016. — GEAI LAURENCE/SIPA

L’Egypte se prépare à accueillir le Forum mondial de la jeunesse ( World Youth Forum) à partir de samedi, et ce jusqu’au 10 octobre. L’événement se tiendra à Charm el-Cheick, « sous le patronage de son excellence le président Abdel Fattah al-Sissi », rapporte France Info. Pour promouvoir la chose, les organisateurs ont réalisé un clip, diffusé sur les réseaux sociaux, accompagné d’un hashtag, #WeNeedToTalk.

Some words should be erased from future dictionaries..

Come join the conversation @ worldyouthforum https://t.co/ZE7MLCbO5B #WeNeedtoTalk pic.twitter.com/3UwkdAY9ct — World Youth Forum (@wyfegypt) October 19, 2017

Or, « We need to talk » donne en français « Il faut qu’on parle ». Il n’a évidemment pas fallu attendre longtemps pour que de jeunes internautes égyptiens décident de le détourner. Sur Twitter, #WeNeedToTalk s’est transformé en réceptacle des revendications à l’endroit du gouvernement égyptien.

La déclaration d’Emmanuel Macron moyennement appréciée

Résultat : « Il faut qu’on parle » de la torture par exemple, ou des répressions policières dans le pays d’al-Sissi, ont tweeté en nombre des internautes égyptiens.

#weneedtotalk

Yes, I want to talk about Mohammed Reda killed inside faculty of engineering Cairo university by police on 28 November 2013 . pic.twitter.com/DqgMPRVFeh — سارة .. (@sar_nagi) November 3, 2017

Oui,nous allons parler des emprisonnés sans droit et spécialement les jeunes puisque cette conférence est pour la jeunesse.#WeNeedToTalk — Reim El Gohary (@ReimGohary) November 1, 2017

Dans un post sur Facebook, ce chercheur égyptien résume l’état d’esprit : « Il faut qu’on parle de nos vies précaires et de nos futurs maltraités, de nos amis écrasés, vidés et anéantis en prison, ceux qui sont partis et ne sont jamais revenus ».

President Sisi asked young people to discuss the state of #Egypt with the hashtag #WeNeedToTalk. This is @DinaMakram's response. pic.twitter.com/K3miN4cUB7 — Jack Shenker (@hackneylad) November 3, 2017

France Info rappelle qu’une précédente campagne par le ministère égyptien du Tourisme avait été détournée de manière similaire en 2015. À noter que la visite du président égyptien à son homologue français le 24 octobre avait également provoqué de nombreux commentaires en ligne, Emmanuel Macron ayant alors déclaré que « de la même façon que je n’accepte qu’aucun autre dirigeant me donne des leçons sur la manière de gouverner mon pays, je n’en donne pas aux autres ».