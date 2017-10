Try Again ?Samedi 28 octobre, Kim Kardashian poste une vidéo sur Twitter dans laquelle elle apparaît déguisée en Aaliyah. Pantalon patte d’eph en cuir, collier ras du cou et bikini à paillettes, Kim a reproduit à la perfection le look de la célébrité des années 90. Malheureusement pour elle, son imitation n’a pas plu à tout le monde. Entre les internautes jugeant maladroit l’hommage à la chanteuse morte à 22 ans dans un crash d’avion et les autres trouvant inapproprié que la star arménienne se déguise en icône noire, Kim a de quoi faire.

Baby Girl Aaliyah pic.twitter.com/5GUHkNJgNi — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 29, 2017

Legend or not Aaliyah is a black woman and you’re not. It’s offensive and you shouldn’t push this limit, but ok... 🙄 — Blogger Cassie (@LAGrlCrookdSmle) October 29, 2017

«Légende ou pas, Aaliyah est une femme noire et toi tu ne l’es pas. C’est insultant et tu ne devrais pas franchir cette limite.»

It's offensive because babygirl is DEAD & you can't pay hommage when you're an Armenian just using her look as a costume. That's the issue. — Shaurenza Jiménez (@Shaurenza) October 29, 2017

«C’est injurieux parce que «babygirl» est morte et vous ne pouvez pas lui rendre hommage si vous être Arménienne et que vous utilisez juste son look pour un déguisement. C’est ça le problème.»

Difficile de voir si cette dernière a «noirci» son visage pour ressembler à Aaliyah (la vidéo n’est pas de très bonne qualité et Kim Kardashian n’est pas vraiment réputée pour sa discrétion en matière de maquillage). Raciste, le blackface est particulièrement critiqué aux Etats-Unis.

Dans les nombreux commentaires, la star peut tout de même compter sur quelques internautes pour la défendre.

Is it offensive that I'm dressed as captain America right now and I'm black ? — Its Marc (@Marc_Geer) October 29, 2017

«Est-ce que c’est offensant que je sois habillé en Captain America en ce moment et que je sois noir ?»

She dressed up as a musical artist no black face nothing offensive. Y’all love to hate and reach for nothing stop it. It’s Halloween. pic.twitter.com/4uCnOpu65U — randibomb.com Ⓥ (@randibomb) October 29, 2017

«Elle s’est déguisée comme une chanteuse, elle ne s’est pas noirci le visage, il n’y a rien d’insultant. Vous adorez critiquer pour rien, arrêtez. C’est Halloween.»