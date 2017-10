Attentat à Las Vegas: Google, Facebook et Twitter critiqués pour la diffusion de «fake news»

Après la fusillade meurtrière survenue dimanche soir à Las Vegas, plusieurs rumeurs erronées ont circulé sur internet et les mastodontes du Web ont eu bien du mal à endiguer ces fake news.

Sur Google, c’est une capture d’écran du forum 4chan qui s’est affichée dans l’onglet « Top Stories » (« A la Une »), supposé présenter des sources fiables, lorsque les internautes faisaient une recherche sur Geary Danley, présenté par certains comme l’auteur de la tuerie. Or, cet homme n’est impliqué d’aucune manière dans cette tragédie.

Google still has 4Chan as the second top news story about Geary Danley, the estranged husband of the shooters partner. Also look at... pic.twitter.com/xknoTGoaPw