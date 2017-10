VIDEO. Fusillade à Las Vegas: Le point sur ce que l'on sait

ETATS-UNIS Après la fusillade survenue à Las Vegas dimanche soir, le bilan provisoire est d'au moins 58 morts et plus de 515 blessés...

Une fusillade a éclaté à Las Vegas à 22h30 heure locale. — ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

La fusillade la plus meurtrière de l’histoire des Etats-Unis s’est déroulée dimanche soir sur le « strip » de Las Vegas, cette fameuse avenue où se côtoient les plus grands hôtels de la ville. 20 Minutes fait le point sur le déroulé de l’attaque et sur les dernières informations.

Que s’est-il passé ?

Une fusillade a eu lieu dimanche soir à 22h30, heure locale, sur le boulevard principal de Las Vegas, une avenue très fréquentée en raison des hôtels et casinos qui attirent de nombreux touristes. Muni d’une arme semi-automatique, un homme a ouvert le feu depuis sa chambre d’hôtel située au 32e étage du Mandala Bay. Il a tiré dans la foule d’un festival de musique country qui se déroulait alors en plein air. Sur des images postées sur Twitter, filmées durant le concert, on entend ce qui semble être de longues rafales de coups de feu, avant que la musique ne s’arrête. La police est intervenue et a abattu le suspect.

Quel est le bilan ?

Pour l’heure, au moins 58 morts et 515 blessés sont à déplorer selon un bilan provisoire donné par le shérif de la ville au cours d’un point presse.

Qui est l’auteur de la fusillade ?

Le suspect de la fusillade a été identifié, il s’agit de d’un homme de 64 ans, Stephen Paddock, ont annoncé les autorités. Abattu par la police, il était un résident de la ville. Sa colocataire, une femme nommée Marilou Danley, est actuellement recherchée.

Qui a revendiqué?

L'organisation Etat islamique a revendiqué l'attaque par l'intermédiaire de son organe de propagande Amaq. Mais un agent du FBI a expliqué qu’il n’y avait pas de lien connu « à ce stade » entre le tueur Stephen Paddock et une organisation terroriste.