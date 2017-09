La traque et l'agression d'un néonazi organisée sur Twitter suscite un vif débat aux Etats-Unis

#AntiFascistAlert



Nazi shit head seen on D line headed to downtown #Seattle



Submitter said they were harassing a black man on the bus pic.twitter.com/ianQUnyCsC — BabyGoose (@bigotbasher) September 17, 2017

Entre-temps, plusieurs internautes reprennent l’information et signalent la présence de l’homme au brassard nazi, ajoutant parfois sa localisation précise. Jusqu’à ce qu’émerge quelques minutes plus tard une vidéo (violente) de ce même militant d’extrême droite, entouré de plusieurs passants et violemment frappé au visage par l’un d’eux.

La police de Seattle a confirmé, toujours sur Twitter, être intervenue dimanche : « Nous avons reçu plusieurs signalements à propos d’un homme, provoquant et portant une croix gammée (…) la police s’est rendue sur les lieux en cinq minutes et a constaté que l’homme en question était à terre. Il a refusé de donner plus de détails à propos de cet incident et est parti après avoir enlevé son brassard. »