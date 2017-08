Un atterrissage de nuit à Nice fait le buzz

Facile de se laisser envoûter par ces rares images d'atterrissage nocturne. (image d'illustration) — Fabrice Elsner/20 MINUTES

Une vidéo d’une caméra embarquée dans le cockpit d’un A320 a attiré l’attention de plusieurs millions de curieux sur Youtube. Il s’agit des cinq dernières minutes d’un vol devant atterrir à l’aéroport de Nice. Initialement postée en juin dernier elle était restée plutôt confidentielle avant d’être partagée par la page Facebook The Pilot qui amalgame des vidéos autour de la thématique des pilotes de ligne. La vidéo cumule près de quatre millions de vues sur Facebook alors qu’elle n’a pas dépassé les 175.000 visionnages sur Youtube à ce jour.

La vidéo est un long plan de l’approche nocturne d’un avion de ligne sur l’aéroport de Nice Côte d’Azur. En plus d’y entendre les échanges des deux pilotes et du contrôleur aérien on découvre la complexité et la luminosité de l’interface du cockpit.

Mais surtout un panorama grandiose.