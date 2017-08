Cybercriminalité: Un Russe condamné à 46 mois de prison aux Etats-Unis

Illustration d'un piratage informatique. — A.Gelebart/20 Minutes

Il avait utilisé un malware pour infecter des dizaines de milliers d’ordinateurs dans le monde.

Maxim Senakh sera expulsé à l’issue de sa peine.

Un ressortissant russe, qui avait été extradé de Finlande vers les Etats-Unis en février 2016 en vue de son procès, a été condamné jeudi à 46 mois de prison dans une affaire de fraude informatique, a annoncé le ministère de la Justice. « Maxim Senakh, 41 ans, a été condamné à 46 mois de prison et sera expulsé [du territoire américain] à l’issue de sa peine », selon un communiqué du ministère.

>> A lire aussi : «Skimer», le nouveau malware qui prend le contrôle des distributeurs de billets

Le 28 mars, celui-ci avait plaidé coupable d’avoir enfreint la loi américaine sur le piratage informatique. « En œuvrant au sein d’une massive entreprise criminelle, Maxim Senakh a contribué à créer une infrastructure sophistiquée qui a fait des milliers de victimes à travers le monde parmi les utilisateurs d’internet », a indiqué le procureur américain Gregory Brooker, cité dans le communiqué.

Sérieuse menace

« Les cybercriminels tels que Senakh représentent une sérieuse menace alors que la société a davantage confiance dans l’informatique », a-t-il ajouté. Maxim Senakh avait été inculpé en janvier 2015 puis arrêté par les autorités finlandaises alors qu’il était venu passer des vacances dans ce pays avant d’être extradé vers les Etats-Unis. Son arrestation avait provoqué les protestations du ministère russe des Affaires étrangères, qui s’était également opposé à l’époque à toute extradition vers les Etats-Unis.

>> A lire aussi : «Judy», ce malware a infecté 36,5 millions de smartphones Android

Maxim Senakh avait utilisé un malware appelé « Ebury » pour infecter des dizaines de milliers d’ordinateurs dans le monde et aux Etats-Unis et capter du trafic internet afin de dégager des revenus par le biais de « clics » fictifs sur des publicités. Ce genre de fraude est connu sous le nom de « botnet » ou « Zombie army » et peut également être utilisé pour faire saturer des serveurs informatiques.