VIDEO. La belle-fille de Trump présente désormais les «Real News» sur Facebook

Donald Trump s’attaque aux fake news… Enfin presque. C’est Lara Trump, sa belle-fille, qui est chargée d’informer les Américains à propos des actions hebdomadaires du président. Vous avez dit douteux ?

« Je parie que vous n’avez pas entendu parler de tout ce qu’a accompli le Président cette semaine à cause de toutes les fake news qui circulent. » C’est ainsi que Lara Trump, femme d’Eric, le fils du président (vous suivez ?) entame sa première vidéo de Real News sur la page Facebook de Donald Trump. L’enregistrement a déjà été vu plus de 2 millions de fois.

Ce n’est pas une surprise. Depuis le début de sa campagne pour l’élection présidentielle, Donald Trump n’a de cesse de critiquer les fake news délivrées par les médias traditionnels, dont la chaîne CNN plus que jamais dans le viseur du président.

I love the White House, one of the most beautiful buildings (homes) I have ever seen. But Fake News said I called it a dump - TOTALLY UNTRUE