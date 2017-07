Mari et mariage: Les recherches les plus fréquentes sur Google agacent les femmes scientifiques

Flagrant délit de sexisme dans le monde scientifique ? La chercheuse d’origine finlandaise Tuuli Lappalainen n’a visiblement pas apprécié les recherches qui étaient faites sur elle sur Google. En écrivant son nom sur Google, cette scientifique de l’université de Columbia s’est aperçue que les requêtes le plus souvent faites à son propos étaient « Tuuli Lappalainen mari » et « Tuuli Lappalainen mariage ». Après un doctorat en biologie des systèmes, c’est pour le moins inattendu. Elle a partagé son agacement sur Twitter.

Dear fellow scientists. The next time you’re going to google for info of the husband or wedding of a female colleague, think again. 1/6 pic.twitter.com/vbk94Yhw8w