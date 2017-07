VIDEO. Après le G20, Donald Trump publie le montage photo le plus cliché du monde sur Twitter

Donald Trump au sommet du G20 à Hambourg en Allemagne le 8 juillet 2017 — Getty/SeanGallu/Shutter/SIPA

Digne d’un montage de Skyblog, tout droit venu de l’an 2004. Alors que le sommet du G20 à Hambourg en Allemagne s’est achevé ce samedi, Donald Trump a publié sur Twitter une vidéo souvenir de son super week-end. La compile rassemble ses meilleurs moments au G20 avec les autres chefs d’États présents pour l’événement. Évidemment, le président des États-Unis y apparaît sous son meilleur jour : souriant et apprécié de tous.

Le montage vidéo est une orgie de zooms, dézooms et surzooms, le tout, sur la musique Make america great again. Difficile d’être plus cliché. L’incroyable morceau qui donne toute sa substance à la publication a été récemment composé par l’Église Baptiste de Dallas. Soyez en sûr, ce n’est qu’une question de temps avant que votre ami un peu lourd le passe à chaque fin de soirée. Aimée plus de 20.000 fois, moins d’une heure après sa publication, l’improbable vidéo a visiblement trouvé son public chez les fans de Donald.