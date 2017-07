VIDÉO: Macklemore sort un nouveau clip avec sa grand-mère de 100 ans et émeut ses fans — Capture Youtube Macklemore LLC

Vous allez peut-être verser une larme. Ce jeudi 6 juillet, Macklemore a sorti un tout nouveau single pour le plus grand bonheur de ses fans. Si le morceau entraînant et optimiste reste dans la même veine que ses précédents titres, le rappeur a surtout créé la surprise avec le clip de la chanson. Glorious est une véritable ode à sa grand-mère, Helen qui a tout juste fêté ses 100 ans. La vidéo montre la visite surprise du chanteur à cette dernière et la journée entière qu’ils passent ensemble pour fêter cet anniversaire.

Plus complices que jamais, la mamie très en forme pour son âge, et son petit-fils partent réaliser la « wish list » de Helen. Œufs lancés sur une maison, karaoké, séance de déguisement, stripteaseur ou encore tatouages, Macklemore et sa grand-mère passent le clip à faire les 400 coups. En commentaire de la vidéo, le rappeur écrit : « Mamie, rien n’est plus magnifique que toi. Joyeux 100e anniversaire. Merci pour tes Werthers originals. Tes conseils. Et surtout pour faire partie de quelque chose que je chérirai pour toujours. Je t’aime. Ben. » Il n’en fallait pas plus pour émouvoir les internautes.

« Cette vidéo me touche vraiment », « Je n’ai aucun mot pour décrire ce que je ressens après avoir vu cette vidéo. Je donnerai n’importe quoi pour que ma grand-mère soit à nouveau vivante et lui faire vivre une telle journée », « C’est tellement beau », écrivent certains en commentaire YouTube.

le clip de Macklemore comment je fonds c'est ADORABLE — maud (@patchworkmaud) July 7, 2017

IM NOT CRYING BRO YOURE CRYING pic.twitter.com/PQYRih8fTw — David J. Corby (@davidjcorby) July 6, 2017

Le nouveau clip de Macklemore: j'ai pleuré.



Passez du temps avec vos vieux vieux, ok? Merci. https://t.co/2DxSBDz0os — Fred Bastien 4rest (@fred_bf) July 7, 2017