Sur Twitter, un homme publie son CV rempli grâce aux suggestions de Google

Cet auteur britannique voulait rafraîchir son CV. Il a rempli tous les champs du document, aidé de la fonction Autocomplete de Google, raconte Mashable, puis l’a publié sur Twitter. Avec des résultats plus ou moins pertinents…

« Mon nom est Khan », « Je vis seul », « Je suis bon à rien », « Je suis né pour t’aimer »… Ces phrases inscrites sur le CV de l’auteur londonien Aaron Gillies ont été obtenues grâce à l’outil Google Autocomplete, cette fonction qui permet à la firme américaine de suggérer des réponses en fonction des informations qu’elle connaît sur vous, et des réponses les plus fréquemment données.

I needed to update my CV so I did it all through google autocomplete and soon I will have every job pic.twitter.com/pjCBtUhtmw