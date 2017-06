VIDEO. NotPetya: Les rançongiciels, au coeur des cyberattaques, qu'est-ce que c'est?

Cyber Attaque Illustration — ALLILI MOURAD/SIPA

Dans la famille des logiciels malveillants, entendez qui veulent du mal à votre ordinateur - mais aussi à votre porte-monnaie et parfois à vous-même -, voici les rançongiciels. Depuis quelques années, ils ont remplacé dans l’arsenal des hackers les virus et autres chevaux de Troie. Leur méthode ? Bloquer vos données et réclamer une rançon pour vous les restituer.

>> A lire aussi : VIDEO. Rançongiciel: Comment la nouvelle cyberattaque s'est propagée au monde entier

Six semaines après la cyberattaque au rançongiciel WannaCry qui avait pris en otage plus de 300.000 ordinateurs, une nouvelle vague d'attaques au ransomware a déferlé sur les réseaux d’entreprises du monde entier mardi. Démarrée en Ukraine et en Russie, elle a contaminé des milliers d'ordinateurs, perturbant infrastructures critiques et multinationales, même si les dégâts sont cette fois restés relativement mesurés.

>> A lire aussi : VIDEO. NotPetya: Toutes les questions idiotes que vous n'osez pas poser sur le «ransomware»