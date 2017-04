La machine à punchlines de Mélenchon est disponible

La Mélenchon Machine — Capture melenchon.machine.audio

« Ah bah tu t’images, j’arrive ici, ils commencent déjà à me chauffer et puis alors en plus tu croises la mère Le Pen. C’est bonjour la journée ! » ou encore « vous avez un pois chiche à la place du cerveau ». Jean-Luc Mélenchon est réputé pour ses punchlines et ses réponses incisives. Toutes ses phrases emblématiques prononcées lors de débats, d’interviews ou encore de meetings tout au long de sa carrière politique ont été regroupées dans un seul et même endroit : la « Mélenchon Machine ».

La plateforme ne contient pas moins de 43 citations. Des cases sur lesquelles il suffit de cliquer pour entendre le candidat de La France Insoumise s’exprimer. La « Mélenchon Machine », marche exactement comme la « Chirac Machine » qui avait connu un grand succès. Son concepteur, Romain Emiel est d’ailleurs le créateur des deux « machines ». On est bien d’accord ça ne sert pas à grand-chose, mais c’est marrant. En tout cas, Jean-Luc, ça l’amuse.