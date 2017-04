Présidentielle 2017: Philippe Poutou (NPA) parodie «On n’est pas couché» dans son clip de campagne

MEDIAS Le leader du Nouveau Parti anticapitaliste a décidé de parodier l’émission « On n’est pas couché » dans son clip de campagne…

Capture d'écran du clip de campagne de Philippe Poutou dans lequel il parodie l'émission «On n'est pas couché». — NPA

Une seule petite idée en quasiment deux minutes. Si l’on s’en tient à la règle purement arithmétique, le clip sorti ce lundi matin par l’équipe de campagne de Philippe Poutou est un échec. Et pourtant, le candidat (NPA) à la présidentielle est sans doute celui qui a le plus marqué les esprits. Car il n’a pas hésité dans ce clip à parodier l’émission On n’est pas couché avec qui il a eu maille à partir ces dernières semaines.

Sur le faux plateau de l’émission, l’ouvrier de Blanquefort se retrouve coincé entre un faux Laurent Ruquier qui passe son temps à rire, un faux Yann Moix qui se concentre sur des remarques inutiles et sur une fausse Vanessa Burggraf qui ne cesse de se reprendre pour poser sa question. Au final, le candidat a à peine le temps d’évoquer le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) et surtout la promesse (non tenue) du Medef de créer un million d’emplois.

Un clin d’œil à Laurent Ruquier

Après ses interventions remarquées lors du débat télévisé entre les onze candidats, Philippe Poutou a encore marqué les esprits en parodiant ainsi une émission qui, lors de deux passages, lui a donné du fil à retordre. Sur le réseau social Twitter, les réactions oscillaient, ce lundi matin, entre l’admiration pour le courage du candidat et la consternation de ceux qui pensent que la présidentielle est trop sérieuse pour ce genre de parodie.

Contactée par 20 Minutes, l’équipe du candidat explique qu’il ne s’agit que du premier clip de campagne d’une série qui en comptera une quinzaine au total. « Ils seront tous un peu décalés car c’est notre marque de fabrique, mais celui qui est en ligne est le seul qui parodie l’émission de Ruquier. C’était juste un clin d’œil. »

