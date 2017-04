Elections

POLITIQUE Mardi soir, au cours du débat présidentiel, le candidat du NPA a tiré à vue : Marine Le Pen, François Fillon, mais aussi les journalistes Ruth Elkrief et Laurence Ferrari, tout le monde en a pris pour son grade…

Capture d'écran (légèrement modifiée) de Philippe Poutou lors du débat présidentiel, le 4 avril 2017 sur Cnews et BFM TV. - 20 Minutes

B.D., E.P. pour la vidéo

C’est le « petit » candidat qui a le plus fait parler de lui lors du débat présidentiel, mardi soir sur BFMTV et Cnews. Philippe Poutou, candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA), a non seulement fait parler de lui sur les réseaux sociaux, après sa déclaration « Nous, on n’a pas l’immunité ouvrière » ou lorsqu’il s’est retourné vers le public, mais a été l’instigateur de plusieurs des moments forts de la soirée.

Attaque placée contre Marine Le Pen et son refus d’honorer les convocations de la justice, mais aussi contre François Fillon et l’affaire des emplois présumés fictifs de son épouse, et réponses cinglantes aux journalistes Ruth Elkrief et Laurence Ferrari, qui l’ont interrompu alors qu’il parlait, Philippe Poutou n’a pas caché son côté « thug ».

