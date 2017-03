By the Web

Le sommet des pays de la Ligue Arabe s'est ouvert le 29 mars 2017 à Amman en Jordanie. - Ahmad ABDO / AFP

Quelque 21 chefs d’Etats des pays arabes étaient rassemblés, mercredi, à Amman en Jordanie pour le 28e sommet annuel des dirigeants arabes. Les principaux intéressés se sont retrouvés sur fond de crise secouant le Moyen-Orient, et notamment la situation en Iran, au Yémen et en Syrie.

Une réunion vitale pour l’avenir de certains des pays. Pourtant, la situation n’a pas semblé angoisser tout le monde, puisque certains des chefs d’Etat présents se sont littéralement endormis en pleine réunion.

Ce qui n’a, visiblement, pas amusé tout le monde. Pour cause, les réactions négatives se sont multipliées sur Twitter.

A few years ago we were talking about the Arab Awakening, which is traditionally followed by the Arab Siesta. pic.twitter.com/09cf4m4R4m — Karl Sharro (@KarlreMarks) March 30, 2017

« Il y a quelques années, nous parlions du réveil arabe, qui est traditionnellement suivi par la sieste arabe. », raille ce twittos. (En haut à gauche, le président de Djibouti, Ismail Omar Guelleh. En bas à gauche, le président du Yémen, Abdrabbuh Mansur Hadi. En haut à droite, le président palestinien Mahmoud Abbas. En bas à droite, l’émir du Koweït, Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.)

Arab leaders are always very busy, working tirelessly around the clock.#ArabSummit is a good opportunity to catch up on much-needed sleep. pic.twitter.com/PziCjpFtGk — Hayder al-Khoei (@Hayder_alKhoei) March 30, 2017

« Les dirigeants arabes sont toujours très occupés, travaillant sans relâche, contre le temps #ArabSummit est une bonne occasion de rattraper le sommeil nécessaire. »

Here is the 2017 #ArabSummit... It's the session on Syria, I guess. Or on Yemen. pic.twitter.com/ANyHTyNOp7 — francesca borri (@francescaborri) March 30, 2017

« Voici le #SommetArabe 2017… C’est la session sur la Syrie, je suppose. Ou sur le Yémen.

When everyone had a heavy night before the Arab League summit pic.twitter.com/TYZRldZAAX — Jack Moore (@JFXM) March 30, 2017

« Quand tout le monde a eu une lourde nuit avant le sommet de la Ligue Arabe »

Power napping? Arab heads of state (s) doze off in their annual summit...Seems 'only' Farmaajo didn't. pic.twitter.com/4Po7qactkJ — Bile Abdisalam (@BileAbdisalam) March 30, 2017

« Le pouvoir de la sieste ? Les chefs d’Etat arabes s’endorment pendant leur sommet annuel… Il semble que "seulement" Farmaajo (le président somalien) ne se soit pas endormi »

