By the Web

EMOJIS Dans la nouvelle liste des émojis prévues pour 2017, figurent trois personnes de sexe neutre…

Les nouvelles émojis neutres - emojipedia

M. F

Des émojis ni masculines, ni féminines. L’organisation Unicode a publié la liste des nouvelles émoticônes envisagées pour l’année 2017. Au milieu des fées, des sirènes et des vampires, trois personnes de sexe neutre : un enfant, un adulte et une personne plus âgée. Tous pourraient être de sexe féminin, comme masculin et d’ailleurs comme aucun des deux. Si la liste est finalement validée, les nouveaux émojis devraient arriver sur les portables d’ici mi-2017.

« Célébrer notre unité et notre diversité »

« J’ai proposé des personnages de genre neutre afin de fournir une meilleure représentation des gens qui veulent seulement s’exprimer ainsi : juste des gens », a écrit Paul D.Hunt, le développeur de police les ayant inventées et envoyer à Unicode. « Tout le monde ne s’identifie pas comme homme ou femme […] malgré son identité ou son genre, je souhaite que nous pouvions tous nous exprimer avec des émoticônes », poursuit-il dans son post, relayé par Mashable.

>>À lire aussi: Ni homme ni femme, une personne intersexuée se bat pour obtenir un état civil de «sexe neutre»

A l’époque où les émojis étaient illustrés par deux points et une parenthèse, la question du genre ne se posait pas vraiment. C’est avec l’évolution des smartphones que les émojis sont devenus de véritables images et ont pris peu à peu des identités multiples. Elles sont devenues des hommes, des femmes, des enfants et ont changé de couleurs de peau. Paul D.Hunt, pour qui ces trois émojis ne sont qu’une première étape, compte bien continuer à ajouter des options de genre dans les émoticônes afin de « célébrer notre unité et notre diversité ».

Mots-clés :