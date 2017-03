By the Web

FACT CHECKING La scène, abondamment relayée sur les réseaux sociaux, a en réalité été filmée en Russie…

Les images montrant une infirmière présentée comme française, agressée par un homme soi-disant étranger, ont en réalité été filmées en Russie… - Capture Youtube

Depuis le samedi 18 mars, une vidéo a été partagée plus de 168.000 fois sur Facebook et massivement relayée sur Twitter. Sur les images, on peut voir une infirmière se faire agresser par un homme, sans doute un patient. La vidéo a été relayée sur le groupe Facebook « SOS racisme anti-blanc » ainsi que sur différents comptes Twitter d’extrême droite.

Elle a déclenché par la même occasion la vague habituelle de commentaires à caractère haineux du type : « Voila ce qui nous attend avec tous ces étrangers si l’on ne change pas notre gouvernement ! », « un bon coup de ciseaux dans la gueule de cet enculé et retourne chez toi ». Des réactions alimentées par les légendes inscrites sous le film. Toutes sous-entendent ou affirment que la scène s’est passée en France et que l’agresseur est un étranger venu chercher sa CMU (la couverture maladie universelle). Sauf que c’est faux.

Le site de fact checking Crosscheck a en effet retrouvé la vidéo originale sur Youtube. Celle-ci a été filmée dans un hôpital au nord-ouest de la Russie, a Novgorod. Selon la version russe de Metronews, ce fait divers s’est déroulé le 23 février 2017. L’homme, un Russe très alcoolisé, a depuis été inculpé pour « coups et violence » et « agression sur une personne dépositaire de l’autorité ». Pas de Français, ni d’étrangers, ni de CMU à l’horizon dans cette vidéo.

