FACTCHECKING Sur Facebook, des internautes ont partagé une vidéo du président hué au Salon de l’agriculture en criant au complot médiatique...

Extrait de la vidéo tournée par France 3 en 2016 - Capture Youtube

Attention : « Fake News » dans la fachosphère. Sur Facebook, le compte « Patriotes en colère » a diffusé une vidéo montrant François Hollande et les membres de son gouvernement, copieusement hués et sifflés au Salon de l’agriculture. Le compte affirme que cette vidéo a été tournée lors de l’édition 2017, mais que les « merdias », comme il les appelle, se sont bien gardés de la diffuser.

Effectivement aucune chaîne ni aucun site n’ont publié ces images cette année pour la simple et bonne raison qu’elles datent de 2016. Le post a pourtant reçu plus de 3 800 likes et a été partagé plus de 6 500 fois. Une petite désintox s’impose.

La fausse information sur le compte facebook de Patriotes en colères - Capture Facebook

La vidéo diffusée par « Patriotes en colère » a en réalité été piquée à France 3 Bretagne. Celle-ci est d’ailleurs en ligne sur leur compte YouTube depuis le 27 février 2016. Pourtant, lorsqu’un internaute demande au compte Facebook : « Est-ce bien ce salon de 2017 ? Je veux bien partager mais veux être sûr », la réponse mensongère des intéressés est sans équivoque : « Vous pouvez partager, c’est bien le salon 2017. »

Extrait de la vidéo publiée par Patriotes en colères - Capture Facebook

Extrait de la vidéo tournée par France 3 en 2016 - Capture Youtube

Une histoire de costume

Un petit détail, plus subtil, prouve également que la vidéo n’a pas été tournée cette année. En 2016, comme en 2017, Stéphane Le Foll se trouvait aux côtés de François Hollande pour sa visite du Salon. Seulement, entre les deux éditions, le ministre de l’Agriculture a changé de costume. Sur les vidéos et photos de 2016, il porte un costume gris pâle. Sur les images de 2017, celui-ci est noir. CQFD.

Stéphane Le Foll au salon de l'agriculture 2017 - Blondet Eliot-POOLSIPA

En 2016, les médias avaient largement diffusé les images de François Hollande sous les sifflets et les huées. Vu le climat ambiant, le président, arrivé le matin, avait décidé de partir avant midi. Cette année, sa visite s’est déroulée dans un climat relativement calme. À tel point que le président est resté au Salon plus de 9 h.

