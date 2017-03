H.S. avec AFP

Plus d’un mois après l’investiture officielle de Donald Trump à la Maison Blanche, Hillary Clinton se fait relativement discrète dans le débat public américain. Mais l’ex candidate démocrate revient depuis deux jours sur le devant de la scène grâce à une photographie plutôt anodine de prime abord. Postée vendredi sur le réseau social Twitter, l’image met en scène Clinton dans un avion, son téléphone entre les mains mais le regard absorbé par le journal posé sur le siège laissé vide à ses côtés.

You guys, my friend is on the same plane as Hillary Clinton. Zoom in on the title of the article she's looking at. pic.twitter.com/356oE9uT0s