CINÉMA Dans la nuit de dimanche 26 à lundi 27 février, la 89e cérémonie des Oscars a récompensé les meilleurs films de l’année 2016… et a aussi servi son lot de moments cultes, massivement repris sur les réseaux sociaux…

Jordan Horowitz, le producteur de «Lalaland», montre l'enveloppe indiquant que «Moonlight» est le vrai gagnant de l'Oscar du meilleur film. - Chris Pizzello/AP/SIPA

Marie de Fournas

Awkward, drôles, émouvants. La plus grande soirée d’Hollywood était de retour dimanche 26 février. Comme chaque année, les grands noms du cinéma étaient là et comme chaque année, la cérémonie a été rythmée par des événements qui ont vivement fait réagir les internautes. 20 Minutes vous a concocté un petit best of.

1. Le pire couac de l’histoire des Oscars

Imaginez : l’heure de décerner le dernier et ultime Oscar, celui du meilleur film, est enfin arrivée. Ca fait presque 6h30 que les téléspectateurs attendent cette révélation. Le duo Warren Beatty et Faye Dunaway en a la lourde tâche. L’interprète de Clyde se lance : « L’Oscars du meilleur film est attribué à… LaLaLand ». L’équipe du film est en folie, monte sur scène, se congratule et entame même des discours de remerciement. Tout allait bien, jusqu’à ce que le producteur du film, Jordan Horowitz, prenne le micro et lance à la foule incrédule : « Je suis désolé, il y a eu une erreur. Moonlight, vous avez gagné l’Oscar du meilleur film. Ce n’est pas une blague ! ». Oups.

Choc aux #Oscars



En plein discours de remerciement, l'équipe de #LaLaLand​ apprend que l'Oscar est en fait attribué à Moonlight​ ! pic.twitter.com/Mlppx4IMEZ — CANAL+ (@canalplus) February 27, 2017

Sinon, on ne vous en voudra pas d'annoncer qu'il y a eu aussi un plantage pour l'Oscar du Président des États-Unis !#Oscars #Oscars2017 — Papy Ion (@ionpapy) February 27, 2017

2. Ryan Gosling devient un mème

Le maître de cérémonie Jimmy Kimmel a surpris le public en faisant venir sur le devant de la scène, un groupe de touristes. Pas du tout apprêtés pour l’occasion et portables en main, ils ont eu l’occasion de rencontrer leurs stars préférées. Ryan Gosling s’est retrouvé à serrer la main d’une femme visiblement très impressionnée. Il s’est alors approché pour lui chuchoter quelques mots à l’oreille. Personne n’a entendu, mais les yeux de cette femme laissent place à toutes les interprétations possibles.

GOSLING: I saved jazz music. pic.twitter.com/iUWbUqTbjk — Jamie Woodham (@jwoodham) February 27, 2017

GOSLING: Jar Jar is the best Star Wars character. #Oscars pic.twitter.com/CcHKNEvJKS — Death Star PR (@DeathStarPR) February 27, 2017

Bonus boobs : La mystérieuse jeune femme au décolleté plongeant

La pauvre n’aurait pas été sous le feu des projecteurs, si elle n’avait été assise à côté de Ryan Gosling. Les internautes qui n’ont remarqué que ses seins, n’ont pas vu la ressemblance physique avec l’acteur. Ils se sont interrogés toute la soirée sur son identité. C’était sa sœur.

Who Is The Girl With Big Boobs Showing A Ton Of Cleavage Sitting Next To Ryan Gosling At The Oscars? https://t.co/LKYjCSnqeI pic.twitter.com/wgFJPY6Xf2 — Micro Bikini Babe (@microbikinibabe) February 27, 2017

« Qui est la fille aux gros seins et à l’énorme décolleté assise à côté de Ryan Gosling aux Oscars »

Who is the set of boobs sitting next to Ryan Gosling? — Dannielle Guerra (@willies_girl) February 27, 2017

« Qui est la paire de seins assise à côté de Ryan Gosling »

Is the girl sitting next to Ryan Gosling a seat filler?????????? That is my million dollar question and I need the answer ASAP — Carlynn (@carlynnvictoria) February 27, 2017

« La fille a côté de Ryan gossling était-elle une figurante ? C’est ma question à un million de dollars »

3. Instant Walt Disney

Jimmy Kimmel aura décidément fait forte impression à cette cérémonie. Le maître de cérémonie est allé à la rencontre de Sunny Pawar, le jeune acteur indien de Lion. Sur la musique culte du Roi Lion, il l’a soulevé devant la foule hilare. Sur la Toile, les avis étaient partagés.

Too cute: Jimmy Kimmel and Sunny Pawar recreate 'The Lion King' at the #Oscars. pic.twitter.com/y7uJqvmEB8 — Hollywood Reporter (@THR) February 27, 2017

@nytimes Brown boy used as prop by White man who repeatedly makes jokes about ethnic names in badly-executed 'joke' about cartoon beasts. — Ezra. (@ezratrose) February 27, 2017

« Un enfant noir utilisé comme l’accessoir de la blague d’un blanc (qui s’est moqué à plusieurs reprises des noms ethniques) dans « une plaisanterie mal exécutée » sur les animaux de bandes dessinée »

4. Nicole Kidman applaudit vraiment trop bizarement

Mais quelles mains ! L’actrice a été spoted sur Twitter à cause de l’étrangeté de ses « applaudissements ». Comme si une petite boule antistress se trouvait entre ses paumes, Nicole ne fait pas s’entrechoquer ses mains. L'actrice croit bien faire en les courbant vers l’arrière, pour un côté plus chic peut-être. Raté, les internautes la comparent sans détours au grinch.

C'est quoi ces mains Nicole Kidman sérieux ?

Elle te fait une coloscopie tranquille, en faisant ressortir le petit doigt par la narine. pic.twitter.com/AYWnFt8UY2 — Jason Burne (@Monty_Brogan69) February 27, 2017

5. Un mariage en direct

On revient au groupe de touristes intervenu en pleine cérémonie. Denzel Washington a été invité à marier un des couples du groupe. Face au selfie stick de madame, il les a brièvement déclarés mari et femme, puis a invité l’homme à embrasser la mariée. Une union célébrée par un grand acteur et réalisateur, en pleine cérémonie des Oscars, devant 1.500 témoins et des millions de téléspectateurs, on a connu pire.

@GMA So cool this couple should remember this moment for the rest of their life. — Mona Meeks (@southernladymlm) February 27, 2017

« Trop cool, ce couple se rappellera sûrement de ce moment toute sa vie »

