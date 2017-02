Cinéma

CINEMA Ça sera quand même compliqué pour les chances françaises face à Emma Stone et «Zootopie»...

Des statues des Oscars installées au Dolby Theatre, sur Hollywood Boulevard. - Chris Pizzello/AP/SIPA

Qui pour battre La La Land ? Avec 14 nominations – un record égalé – la comédie musicale de Damien Chazelle devrait tout rafler ou presque, dimanche soir. Du coup, la mission d’Isabelle Huppert, fraîchement auréolée d’un Cesar et d’un Golden Globe sera difficile, alors qu’Emma Stone est archi-favorite chez les bookmakers pour repartir avec une statuette. En animation, Ma Vie de courgette ne pourra sans doute rien faire face au rouleau compresseur de Disney, Zootopie.

Mais l’intérêt de ces 89e Oscars n’est pas que du côté des récompenses. Qui brillera sur le red carpet ? Jimmy Kimmel sera-t-il plus drôle que Jimmy Fallon ? Les stars critiqueront-elles encore Donald Trump ? Sortez le pop-corn et la tisane, et venez suivre la grand-messe hollywoodienne à partir de 1h30 (tapis rouge, puis cérémonie à 2h30) sur 20 Minutes.

