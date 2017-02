R.L.

Vous vous souvenez ? Si si, vous souvenez. En 2010, lors du concours de l’Eurovision, un saxophoniste moldave, Sergey Stepanov, a retenu l’attention du public. Avec son déhanchement « sexy », l’homme surnommé « epic sax guy » est devenu un mème Internet et un grand classique du détournement sur le Web. Sept ans plus tard, il est de retour avec son groupe Sunstroke Project.

En gagnant le concours national avec la chanson Hey, Mamma ! Sunstroke Project représentera donc la Moldavie lors du concours 2017 qui se déroule le 13 mai, à Kiev (Ukraine). Sur Twitter, certains internautes s’en réjouissent.

Funny and Lucky momentsでよく聞くこれ好き

We Are Number One but it's co-performed by Epic Sax Guy https://t.co/XWFNMkJZGo