ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE Le groupe facebook « Obama17 », lance une campagne pour convaincre l’ancien président des États-Unis à se présenter aux élections françaises…

Marie de Fournas

« Les Français sont prêts à faire des choix radicaux. Ça tombe bien car nous avons une idée radicale à leur proposer », indique la page « Obama17 » sur Facebook. La proposition inattendue est simple : élire un étranger à la présidence de la République française. Leur objectif est de récolter 1 million de promesses de vote avant le 15 mars. Les admins de la page espèrent ainsi convaincre Barack Obama de se présenter dans l’hexagone.

« Meilleur CV au monde »

« Obama17 » a trois arguments assez simples pour vous convaincre de voter : « Barack Obama a le meilleur CV au monde pour le job », « il est encore possible de voter pour un Président et non pas contre un candidat » et « à l’heure où la France s’apprête à voter massivement pour l’extrême droite, nous pouvons encore donner une leçon de démocratie à la planète en élisant un Président français, étranger ». Des affiches du « candidat américain » ont même été placardées dans Paris.

Bien évidemment un tel scénario ne risque pas d’arriver à moins que Barack Obama obtienne la nationalité française en un temps record. Il s’agit en effet de l’une des conditions sine qua non pour pouvoir être candidat à la présidence de la République. Rien ne vous empêche cependant de signer la pétition « Oui on peut » sur Obama2017.fr.

