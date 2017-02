By the Web

Illustration: Un drapeau flotte au-dessus de la Maison Blanche, à Washington, le 6 juin 2015. - SIPANY/SIPA

Véritable serpent de mer depuis l’élection de Donald Trump à la tête des Etats-Unis, la publication de la déclaration d’impôt du Président est de nouveau au cœur du débat outre-Atlantique. En cause, la création le 20 janvier dernier d’une pétition sur le site officiel de la Maison Blanche. Cette section, intitulée « We the people » (« Nous le peuple ») permet à chaque citoyen de créer son texte et de récolter le plus de signataires possible. Lorsque le seuil de 100.000 signatures est atteint, le gouvernement se doit de répondre à la demande formulée.

Un mois après l’investiture officielle du candidat Républicain, plus d’un million d’internautes ont paraphé le texte en ligne exigeant la publication immédiate et intégrale des déclarations de revenus et de patrimoine du nouveau président américain. Une demande déjà formulée par ses opposants lors de la campagne mais chaque fois refusée par le magnat de l’immobilier.

Dear @realDonaldTrump, We The People (not just the reporters) really DO want to see those tax returns. https://t.co/Vwf6tU9MRG pic.twitter.com/SaWAkwY2kv — Vocativ (@vocativ) February 18, 2017

Second most popular federal web page, after only the White House homepage. Keep it going! pic.twitter.com/2Sw9eWzSXs — Anil Dash (@anildash) January 21, 2017

« Les gens s’en fichent »

La publication des déclarations de revenus des candidats reste pourtant « une tradition », détaille le site Quartz. Le candidat républicain refusait de publier sa déclaration en prétextant le contrôle fiscal dont il est la cible depuis 15 ans. Le dépôt obligatoire d’un document de transparence financière auprès de la commission électorale FEC, en mai 2016, avait été jugé suffisant par l’équipe du milliardaire. Or ce document donne seulement une estimation de ses actifs, dettes et revenus

Fin janvier, Kellyanne Conway, l’ex-directrice de campagne du candidat Trump devenue conseillère du président, avait justifié le refus du chef de l’Etat de publier ses déclarations en prétendant que les « gens s’en fichaient » pendant la campagne et que leur intérêt pour les déclarations de revenus du chef de l’Etat n’avait pas augmenté depuis. Un argument quelque peuébranlé par 1.031.250 internautes.

