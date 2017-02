By the Web

POLITIQUE Les internautes et les journalistes ont remarqué que le président des États-Unis avait une façon très particulière de serrer la main…

La longue poignée de main entre Shinzo Abe et Donald Trump - Capture d'écran CNN

Marie de Fournas

Pire qu’une main moite. Internautes et journalistes se sont rendu compte que Donald Trump avait une façon très particulière de serrer la main de ses interlocuteurs, notamment les politiciens. Mouvement avant-arrière, tapotement, temps d’étreinte interminable et rapport de force : il en faut du courage pour dire bonjour à Donald Trump.

L’un des derniers exemples en date, est la poignée de main interminable échangée entre le président des États-Unis et le premier ministre japonais Shinzo Abe. Celle-ci a tout simplement duré 19 secondes. Un moment qui, au vu de la tête du second, semble avoir été interminable et surtout gênant.

HAHA Le premier ministre japonais c’est un bon il a laché un « look at me » en mode sharingan ta mere https ://t.co/zXn5VNZwXc via @YouTube — Hamza-kun ➗ (@hamza93000) 12 février 2017

Comme beaucoup d’autres, l’humoriste et présentateur John Oliver a concocté une sélection des poignées de main gênantes de Donald Trump. Pour parfaire le tout, il a ajouté des bruitages qui s’accordent parfaitement aux images. (Début à 00:41)

Justin Trudeau fait de la résistance

Donald Trump tenterait-il d’instaurer un rapport de force ? Certains prennent les devants, comme Justin Trudeau. Lundi 13 février, le Premier ministre canadien s’est rendu à Washington pour rencontrer Donald Trump. Au moment de lui serrer la main, Justin Trudeau lui tend la main droite et lui agrippe l’épaule de l’autre. Cette parade lui permet clairement de rester à distance normale de Donald Trump et lui évite aussi de se faire tirer vers l’avant.

President Trump welcomes Canadian Prime Minister Justin Trudeau to the White House. https://t.co/n7TqA3VDnW pic.twitter.com/5TcpyDfZx5 — ABC News (@ABC) February 13, 2017

Sur Twitter, le geste a été interprété par certains comme un acte de résistance.

Trudeau resisting Trump's weird handshake is the biggest display of dominance in the history of Canada — Brandy Jensen (@BrandyLJensen) February 13, 2017

« Trudeau résistant à l’étrange poignée de main de Trump est la plus grande démonstration de domination dans l’histoire du Canada ».

.@ABC @katiecouric THE STRENGTH of the Trudeau’s HANDSHAKE. What a MAN, he avoids the #TrumpJerk w/pure maple leaf strength. Strong leader — Seena Jon (@seenajon) 13 février 2017

« LA FORCE de la POIGNÉE DE MAIN de Trudeau. Quel HOMME, il évite la secousse de feuille d’érable de Trump. Un leader fort ».

