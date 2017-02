People

Alyssa Milano à un gala à Los Angeles fin janvier 2017 - Brian To/Shutterstock/SIPA

Alyssa Milano a chaud pour Justin Trudeau

Lundi, le président américain Donald Trump et le Premier ministre canadien Justin Trudeau se rencontraient pour la première fois. Une rencontre au sommet, qui a eu des conséquences autres que politiques sur l’actrice Alyssa Milano. « Seigneur, Trudeau est trop hot », lâche d’abord l’ex-star de Charmed sur Twitter. Avant de publier un gif « c’est moi ou il fait chaud » lorsque Justin a commencé à parler en français.

Dear lord, Trudeau is so hot. — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) February 13, 2017

Me watching Trudeau translate himself into French. pic.twitter.com/yazecf1Nvj — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) February 13, 2017

Tom Cruise a perdu sa maman

Elle était sa plus grande fan, sa source d’inspiration. Mary Lee South est décédée la semaine dernière dans son sommeil, des suites d’une maladie. Elle avait 80 ans, et était la mère deTom Cruise. D’après le magazine People, l’acteur a assisté aux funérailles ce week-end avec ses trois sœurs. Mary Lee était passionnée de théâtre, mais n’avait jamais passé le pas. En revanche, elle n’a jamais douté du talent de son fils. « Nous avons vu qu’il avait un don, et pour faire court, nous lui avons donné notre bénédiction », racontait-elle en 1986 dans Rolling Stone. Le reste appartient à l’Histoire. »

Michaël Youn se paie Matt Pokora

Le 1er mars, M6 fêtera ses 30 ans avec une émission spéciale (enregistrée fin janvier) et ceux qui ont fait le succès de la chaîne. Dont Michaël Youn pour le Morning Live et Matt Pokora pour Popstars. Les deux devaient entrer sur scène ensemble, mais MP a changé d’avis. « Il m’a fait un petit coup d’ego, confie Michael Youn à Téléstar. Je suis rentré tout seul et lui a voulu faire son entrée tout seul, beau­coup plus chic, avec ses danseuses et sa musique. Il m’a fait un petit coup de Jarnac. Du coup, moi aussi j’ai refait mon entrée derriè­re. » M6, les petits égos qui montent ?

