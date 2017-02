By the Web

TROLL Le site www.estcequefillonesttoujourscandidat.info répond de façon simple à la question qui risque d’à nouveau se poser dans les jours à venir…

La réponse à : est ce que fillon est toujours candidat ? - Capture d'écran estcequefillonesttoujourscandidat.info

Marie de Fournas

Après un énième rebondissement dans l’affaire penelopegate, des petits malins se sont amusés à créer une page internet répondant à la question : « Est-ce que Fillon est toujours candidat ? ». La réponse, minimaliste consiste en un grand et gras « Oui », suivit de « Étrangement, François Fillon est toujours candidat à la présidence de la République française », apparaît lorsque l’on clique sur le lien.

« ‘Mais taisez-vous, Père !’, hurlent ses enfants avocats »

Juste en dessous on trouve également un générateur de punchline automatique qui vont de « ‘Mais taisez-vous, Père !’, hurlent ses enfants avocats », à « Deux affaires de plus et il égale Juppé, cinq il rattrape Balkany, sept c’est Sarkozy », sans oublier « Ensemble tout devient légal » ou encore « Tant qu’ils ne savent pas pour le coffre enterré dans le jardin, ça peut passer ».

Ce nouveau canular rappelle en tout point celui qui créé à l’égard de Marine Le Pen quelques jours auparavant. Le titre très incitatif « Les raisons de voter Marine Le Pen » débouchait sur une page indiquant « Il n’y en a aucune ». Le site avait été partagé plus de 186.000 fois sur Facebook et suscité de nombreuses réactions principalement ironiques.

La réponse à la phrase : Les raisons de voter Marine Le Pen - Capture de http://www.raisonsdevoterlepen.fr/

La page estcequefillonesttoujourscandidat.info a déjà été largement partagée sur Twitter, avec les commentaires qui vont avec.

Le jour où le OUI passe à NON, on ouvre le champagne, c'est ça ? :-D https://t.co/bDGobttLDA — Jean BON (@erwan18) February 8, 2017

Ça devrait être bien utile par les temps qui courent https://t.co/gTSN6D7bag — Salvador Diaz ดึง (@salvadordiaz) February 7, 2017

@PhilippePoutou L'affaire est encore plus haletante qu'un épisode de Derrick : https://t.co/HpsuTfNKTP — Joachim ᕙ👨🏻ᕗ (@joachimesque) February 7, 2017

Mots-clés :