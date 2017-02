By the Web

INTERVIEW La plate-forme de forums en ligne vient de supprimer deux fils de conversation devenus le repère de suprémacistes blancs et de complotistes. Une décision qui aurait en partie un lien avec l’élection de Donald Trump...

Marie de Fournas

Assiste-t-on à une évolution dans le monde de l’Internet ? Le célèbre site de forums de discussions Reddit a récemment désactivé deux fils de discussion, devenus le QG de suprémacistes blancs et de complotistes. « C’est une rupture avec la philosophie du site qui a toujours voulu une absence totale de censure et une liberté totale d’expression, garantie par l’anonymat. J’y vois un signe de normalisation », remarque le politologue Thomas Guénolé.

Cette décision est un sacrilège pour les anarchistes d’Internet qui considèrent que la liberté d’expression en ligne est un principe supérieur aux inconvénients qui en découlent comme les commentaires racistes, antisémites ou encore homophobes (pour ne citer qu’eux).

« Les États-Unis ont élu un troll »

L’Internet qui ne censure rien rejoindrait petit à petit celui qui encadre, à l’image de Facebook qui supprime les contenus indésirables. Pour Thomas Guénolé, cette tendance serait en partie due à l’élection de Donald Trump. « Les États-Unis ont élu un troll », explique-t-il. Tous les propos haineux et les provocations proférés par Donald Trump durant sa campagne ont été abondamment relayés sur les réseaux, dans les médias ou via les forums.

Pour beaucoup, cela aurait participé à son élection. « Une des règles d’Internet c’est ‘don’t feed the troll’(ne nourrit pas le troll) », argue le spécialiste. Après l’élection américaine, il y aurait donc eu une remise en question de certains sites sur la propagation des messages de haine.

Prolifération des commentaires ignobles

« En France, à l’approche des élections, on s’intéresse de plus en plus à la prolifération des commentaires ignobles, des menaces de mort, des avis sur des minorités avec des contenus d’une violence ahurissante sur les forums, les commentaires d’articles ou les réseaux sociaux », observe l’auteur de Islamopsychose (Ed. Fayard), qui analyse la fachosphère en France. Le politologue fait remarquer que certains médias ont déjà dû prendre des mesures en réservant par exemple les commentaires d’articles seulement aux abonnés.

