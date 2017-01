Ils sont très remontés. Même si les Mexicains s’y attendaient, ils ont reçu comme une gifle l’annonce de la construction d’un mur entre leur pays et les Etats-Unis. Le président américain Donald Trump a en effet signé mercredi un décret visant à lancer « dans les prochains mois » cette construction.

Le président mexicain Enrique Peña Nieto a de nouveau condamné ce projet et s’est engagé à défendre les migrants mexicains aux Etats-Unis :

Mais pour nombre d’internautes mexicains, cela est loin d’être suffisant. Eux veulent des représailles et appellent désormais au boycott des enseignes Starbucks, Wall Mart (chaîne de grande distribution), Carls Jrs (chaîne de restauration rapide) ou encore McDonalds.

#muroTrump no consumir en Starbucks, Wall Mart, Carls Jrs, McDonalds, etc etc etc

#muroTrump @realDonaldTrump you are bad?! Mexico has to grow!! Good bye Starbucks🔥

Ils estiment que le « Mexique ne dépend pas des Etats-Unis » et demandent à leurs compatriotes « de consommer local pour aider l’économie mexicaine ».

« Il faut dresser un mur contre Coca-Cola, Pepsi, Starbucks, Burger King, McDonalds, et laisser aux Etats-Unis ces merdes » (sic), demande cet autre internaute.

Cet appel au boycott se traduira-t-il dans les faits ? Autrement dit, IRL ? Le mot dièse #AdiósStarbucks est en tout cas devenu une tendance sur Twitter… Ce qui n’a pas échappé à certains internautes américains. La plupart d’entre eux tentent de calmer la colère des Mexicains en expliquant que « nombre d’Américains ne sont pas d’accord avec Trump » et que « Starbucks est contre Trump et tout ce qu’il représente » :

#Mexico, please understand, most Americans do NOT agree with Trump. #Starbucks is against Trump & everything he stands for. #AdiósStarbucks