Alyssa pensait éblouir le monde avec sa belle robe de soirée, elle aurait mieux fait de ranger un peu sa chambre. Le 23 décembre dernier, la jeune Américaine poste sur Twitter un selfie en robe moulante : « Je vais à un dîner parce que j’avais besoin d’une excuse pour porter ça », commente-t-elle. La robe et la jeune femme sont certes admirables, mais ce que ses followers ont vu, c’est surtout l’immense bazar qui règne dans son appartement.

Going to dinner because I needed an excuse to wear this pic.twitter.com/UpeVG8y5SJ — alyssa 🏳️‍🌈 (@og_pocahontas) December 23, 2016

Chaussures, guimauves et rongeur

Alors qu’une internaute critiquait le choix des chaussures beige pour aller avec la robe noire, un autre a fait remarquer qu’une chaussure noire traînait toute seule sur le parquet. « Peut-être a-t-elle perdu l’autre et donc opté pour les chaussures couleur chair », commente-t-il, ironique.

@DaaamnLC @CakeFaceShawtyy @og_pocahontas she has a black shoe right here 😂 she probably couldn't find the other one so she put on the nudes pic.twitter.com/5rGwqfIunS — Jan 13th 🎉 (@Dadaj113Nj) January 6, 2017

Un autre relève qu’un paquet de guimauves déborde par terre. « Après dîner, elle mangera des Chamallows au sol pour le dessert », écrit-il.

@og_pocahontas And after dinner, she'll be eating floor marshmallows for dessert: pic.twitter.com/WxrAhZJHWf — Tim Anderson (@RealTimShady42) January 6, 2017

Enfin, un autre a remarqué, en zoomant sur la photo, que le désordre avait permis à une souris de s’installer dans la pièce.

« Dédier ma vie à la propreté »

La jeune femme ne s’est pas démontée face aux commentaires plus ou moins agressifs des internautes. Elle a ouvert une cagnotte sur le site Gofundme intitulée « Payez mes frais de scolarité et je nettoierai ma chambre ». Elle y explique qu’en plus de ses études, elle occupe un emploi à temps plein et un emploi à temps partiel, ce qui ne lui laisse pas assez de temps pour ranger son appartement.

« Je n’ajouterai même pas à cette équation le temps que je passe à réviser, manger ou dormir ; néanmoins, ce sont des composantes nécessaires à beaucoup de vies humaines, y compris la mienne », écrit-elle avec humour. Grâce à sa nouvelle « célébrité sur Internet », elle espère collecter 10.000 dollars, soit le coût d’une année d’études, ce qui lui permettrait de « quitter [son] second emploi et dédier [sa] vie à la propreté ». A l’heure où nous écrivons ces lignes, la jeune femme n’a collecté que 65 dollars.

