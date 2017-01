By the Web

Peut-on rire de tout, y compris du terrorisme ? De Charlie Hebdo à la BBC, c’est un éternel débat qui n’a pas de frontière. Cette semaine, la polémique se passe en Angleterre après la diffusion de la satire Real Housewives of ISIS (Daesh dans le monde anglophone, pour Islamic State of Iraq and Syria, Etat islamique d’Irak et de Syrie) sur BBC 2. Et comme souvent, ce sont les mêmes arguments qui reviennent.

Diffusé mardi dans Revolting, une émission à mi-chemin entre le Petit Journal français et le Daily Show américain, le sketch parodie les Real Housewives of Orange County. A la place du bronzage orange, des sacs à mains Hermès et des palaces de Newport Beach, le voile, des ceintures explosives et les ruines syriennes.

Ceinture d’explosif et fashion police

« Trois jours avant la décapitation, je n’ai aucune idée de ce que je vais porter », soupire l’une. « Abdul m’a séduite en ligne. J’ai signé quand il a dit assurance maladie gratuite », poursuit l’autre.

Zaynab arrive et montre à ses copines sa veste explosive, leur demandant ce qu’elles en pensent. Leur réponse, enthousiaste : « Hashtag #OMG #JihadiJane #Mortàl’Occident emoji de Daesh, tu es magnifique. » Evidemment, dans le confessionnal, elles se moquent : « Elle est super grosse, il va falloir beaucoup de Semtex (explosif) pour la tuer. » Et puis Hadyia arrive avec la même tenue, et c’est le drame : « Elle copie tout ! ». Enfin, dans la preview de la semaine prochaine, une des housewives se lamente sur son mari: « Il n’arrête pas de parler de ses 40 vierges, pourquoi ne peut-il pas se contenter de moi ? »

Les scénaristes se défendent

En ligne, la vidéo a été vue plus de 18 millions de fois sur Facebook. Parmi les 77.000 commentaires, l’opinion est partagée. Le plus populaire se félicite de l’impertinence du sketch : « Les gens réalisent enfin que les religions sont suffisamment stupides pour qu’on s’en moque. C’est une blague, ce n’est pas réel, comme Dieu ». Un autre plébiscité juge toutefois que « c’est de mauvais goût et pas drôle du tout. Vous pensez que ceux qui ont été victimes du terrorisme de Daesh ou leur famille rigolent ? ». Un internaute lui répond : « Je suis musulman et je trouve ça hilarant. La satire est très juste et souligne les idéaux pathétiques de Daesh, ça n’a rien à voir avec l’islam. »

Alors que le débat ne retombe pas, le polémiste Sunny Hundal défend la parodie dans un édito publié par The Independent : « L’outrage est ridicule, c’est notre devoir de nous moquer des gens qui rejoignent des organisations terroristes. La vérité qui dérange, c’est que Daesh a attiré de nombreuses femmes adultes qui savaient exactement ce qu’elles faisaient. »

Les créateurs et scénaristes de l’émission, Jolyon Rubinstein et Heydon Prowse, ont répondu à la controverse. « Il ne faut pas avoir peur ou ça tue votre crédibilité. On ne peut pas se moquer pendant cinq ans de David Cameron et ne pas se payer Daesh. »

