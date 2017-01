Culture

MEDIAS Deux ans après l’attaque terroriste qui a endeuillé la rédaction et ému le monde entier, l’hebdomadaire satirique demeure un journal à part…

La Une, signée Foolz, du numéro 1.276 de «Charlie Hebdo» sorti le 4 janvier 2017. - Capture d'écran / Foolz

F.R. avec AFP

Ce jeudi, de sobres hommages ont été rendus aux victimes des attentats de janvier 2015, qui avaient fait 17 morts, dont douze lors de l’attaque contre Charlie Hebdo. Alors que l’hebdomadaire satirique vient de publier un numéro spécial à deux jours de la date commémorative du drame – samedi, cela fera deux ans que l’attentat est survenu – il se trouve à un moment clé de son existence. Que ce soit sur le plan économique ou sur sa ligne éditoriale.

Des ventes stables et des envies d’ailleurs. « 2015 a été l’année de la survie, 2016 celle de la stabilisation », résume Riss, le directeur de la rédaction de Charlie Hebdo. Après les attentats, 260.000 abonnements avaient été souscrits, sous le coup de l’émotion, mais la majorité d’entre eux n’ont pas été renouvelés. Reste que depuis l’attaque terroriste, chaque numéro s’écoule en moyenne à 50.000 exemplaires en kiosques et plus de 50.000 par abonnement, contre 30.000 auparavant, avance sa direction.

"Charlie Hebdo" comes to Germany - The French Satiremagazine is launching a German-language edition for the first time this Thursday pic.twitter.com/zMIdOocsH2 — Vincent Peyregne (@vincentpeyregne) December 1, 2016

Par ailleurs, l’hebdomadaire dispose d’un trésor de guerre d’une dizaine de millions d’euros. Une manne mise à profit pour lancer des projets, dont la traduction des articles en anglais sur son site et le lancement d’une édition allemande. Le premier numéro de cette mouture teutonne a été édité le 1er décembre. « On a constaté qu’il y avait une vraie curiosité en Allemagne pour Charlie Hebdo, expliquait Riss à l’époque. A l’inverse, on a rarement été sollicités par la Grande-Bretagne, l’Espagne ou le Portugal » pour des expositions ou des conférences. Pour l’heure, si aucun objectif en termes de ventes n’a été fixé douze personnes collaborent à cette édition outre-Rhin.

Le défi de la liberté d’expression. L’attaque djihadiste à Charlie Hebdo avait soulevé une vague d’émotion considérable et érigé l’hebdomadaire en symbole de la liberté d’expression. Mais deux ans plus tard, sa causticité ne cesse d’être remise en cause. Le journal est ainsi régulièrement la cible de vives critiques, de poursuites en justice et de menaces de mort. Par exemple, le maire d’Amatrice, en Italie, a porté plainte contre le journal satirique pour « injure publique » et « diffamation » pour des caricatures sur le séisme meurtrier survenu en août. « Curieusement, on a l’impression que les gens sont devenus encore plus intolérants à l’égard de Charlie », déplore Riss tout en estimant qu’« en 2017 il faut peut-être [que l’hebdo] soit plus offensif ».

Dans son dernier numéro paru, mercredi, apparaît en Une le dessin d’un homme regardant dans le canon d’un fusil tenu par un islamiste sous le titre « 2017, enfin le bout du tunnel ». Dans les pages intérieures, la rédaction s’en prend aux intellectuels qui critiquent ses prises de position sur le terrorisme et l’islam. « Le rire vous fait peur, car il libère l’esprit comme aucune autre artillerie humaine », écrit le journaliste Fabrice Nicolino dans un article intitulé : « Cette gauche qui s’est toujours couchée devant les despotes ». « Le problème, c’est tous les croyants musulmans qui pensent que, malgré tout, il ne faut pas rire de la religion. Ces gens, de fait, même s’ils ne sont pas terroristes, pensent comme eux », dit Riss dans un dessin de Coco.

Une rédaction au nouveau visage. Cabu, Charb, Honoré, Tignous, Wolinski, la psychiatre Elsa Cayat, l’économiste Bernard Maris, le correcteur Mustapha Ourrad… Le 7 janvier 2015, la rédaction de Charlie Hebdo perdait quelques-uns de ses figures les plus emblématiques. Depuis, plusieurs membres de l’équipe sont partis, en arguant de raisons personnelles ou de désaccords avec la ligne éditoriale. Parmi eux, le dessinateur Luz, l’urgentiste Patrick Pelloux ou la journaliste Zineb El Rhazoui. « Je m’interroge sur la faculté de Charlie Hebdo à continuer à porter le flambeau de l’irrévérence et de la liberté absolue », a déclaré cette dernière, favorable à un nouveau statut pour l’hebdomadaire, qui appartient à Riss et son directeur financier Eric Portheault. D’autres sont, à l’inverse, devenus des piliers du canard satirique, comme les dessinateurs Juin, Félix et Foolz.

Mots-clés :