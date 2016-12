By the Web

MUSIQUE Le label de la chanteuse américaine a fait une grosse frayeur à ses fans...

Britney Spears au Jingle Bash à Chicago le 11 décembre 2016 - WENN

O. P.-V.

L’information aurait pu être crédible pour boucler une année d’hécatombe parmi les artistes célèbres, et au lendemain de la mort de George Michael. Mais non, la popstar américaine Britney Spears n’est pas morte.

Le compte Twitter de Sony Music, le label de la chanteuse, a pourtant fait peur à tous ses fans en publiant deux messages à sept minutes d’intervalle. D’abord un « RIP Britney 1981-2016 », puis « Britney Spears est morte par accident ! ».

Le compte de Sony Music annonçant la mort de Bitney Spears, mais en fait non. - Twitter/SonyMusicGlobal

Et dans le même temps, le compte officiel de Bob Dylan, artiste également distribué par Sony qui ne gère pas lui-même son Twitter, y allait aussi de son « RIP Britney ».

Le compte de Bob Dylan annonçant la mort de Bitney Spears, mais en fait non. - Twitter/BobDylan

Après quelques minutes de flottement, Sony a envoyé une salve de messages expliquant que son compte s’était fait pirater, avec publication de l’adresse IP utilisée pour cela, et en conclusion un « so Britney is still alive » qui a rassuré les fans de Mme Spears.

Le compte de Sony qui se perd en explications techniques. - Twitter/SonyMusicGlobal

Et comme le community manager de Bob Dylan a confirmé que « Britney is still alive !! », tout va bien pour la chanteuse. Morale de l’histoire : « LEAVE BRITNEY ALONE ».

Mots-clés :