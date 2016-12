Culture

DISPARITION Trentre ans de carrière, 100 millions de disques vendus, et cinq anecdotes méconnues…

George Michael au Palais Garnier à Paris le 9 septembre 2012 - Francois Mori/AP/SIPA

V. J.

Icône pop des années 80 et 90, avec le duo Wham ! puis une carrière solo à succès, George Michael a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde.Il est mort le jour de Noël à l’âge de 53 ans, d’une crise cardiaque selon son manager. Alors que les hommages au chanteur britannique se multiplient dans le monde, 20 Minutes revient sur plus de trente ans de carrière, et cinq anecdotes que vous ne saviez peut-être pas.

Il a chanté avec son idole Aretha Franklin

Si George avait déjà chanté seul, sur les singles Careless Whisper et A Different Corner, il profite de la fin de Wham ! et du lancement de sa carrière solo pour réaliser un rêver. Chanter en duo avec l’une de ses artistes préférées, Aretha Franklin. Le single I Knew You Were Waiting (For Me) sort fin janvier 1987 et se classe immédiatement en tête des charts anglais, une première pour la chanteuse américaine.

Il était question qu’il rejoigne le groupe Queen

A la mort de Freddie Mercury, George Michael est sur la scène du stade de Wembley en avril 1992 pour rendre hommage au chanteur de Queen. Avec par exemple Somebody to Love. Il faut dire que George est un fan, adolescent, il reprenait leurs tubes dans le métro. La question de l’avenir de Queen se pose alors, et George Michael est évoqué pour devenir le nouveau chanteur et leader du groupe. Brian May et les autres membres y pensent sérieusement, mais cela restera de l’ordre du fantasme. Ce qui n’empêchera pas le chanteur d’apparaître plusieurs fois côtés de Queen en live.

Il a failli mourir en 2011

Fin 2011, George Michael doit annuler plusieurs dates de concerts de sa tournée Symphonica à cause d’une infection, qui se transforme très vite en pneumonie. Il passera plusieurs jours dans le coma, mais s’en sortira après plusieurs semaines de traitement et avec… un temporaire accent du West Country, le sud-ouest de l’Angleterre. Un des effets du coma expliqua-t-il lors d’une déclaration émouvante à sa sortie de l’hôpital.

« Last Christmas », une des chansons les plus reprises au monde

Si on est encore loin des 26.000 versions de Summertime de George Gershwin ou des 2.000 de Yesterday des Beatles, sa chanson de Noël, aujourd’hui tristement ironique, a connu aussi son nombre de reprises. Près de 400, par des artistes aussi différents que Taylor Swift, Hilary Duff, Cascada, Ariana Grande, Carly Rae Jepsen ou Crazy Frog. Même le Keyboard Cat a la sienne.

Il est à l’origine du Carpool Karaoke

Si James Corden cartonne actuellement avec sesCarpool Karaoke, l’animateur n’a pas créé pour son Late Late Show sur CBS. Le concept est né à l’occasion d’un sketch télé de James pour l’événement caritatif Red Nose Day en 2009. C’est court, il n’y a qu’un tube, I’m Your Man, mais tout est déjà là. Merci George.

