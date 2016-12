A.B.

Un sentiment de « justice à double vitesse ». Deux jours après la condamnation avec dispense de peine de Christine Lagarde par la Cour de Justice de la République, l’absence de sanction à l’égard de l’ex-ministre de l’Economie française a du mal à passer dans l’opinion publique.

Condamnée pour « négligence coupable » par la juridiction chargée de ne juger que les membres du gouvernement, Christine Lagarde, actuelle présidente du Fonds monétaire international (FMI) ne devra toutefois purger aucune peine. Ni prison avec sursis, ni amende. Rien. Une décision peu goûtée par des milliers d’internautes, qui n’ont pas caché leur mécontentement. A tel point qu’une pétition a été lancée sur le site Change.org pour réclamer « un vrai procès pour Christine Lagarde ». Une initiative qui à ce jour a déjà recueilli plus de 120.000 signatures.

A l’appui de sa démonstration selon laquelle la justice n’est pas la même selon que l’on est puissant ou pas, Julien Cristofoli, l’auteur de la pétition, rappelle le cas d’un jeune homme, « un sans domicile fixe de 18 ans, qui s’était introduit dans une maison de Figeac pour y voler du riz et des pâtes » par nécessité, et qui avait été condamné à deux mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Cahors en mai dernier.

« Quelle honte pour notre démocratie ! », s’est indigné l’auteur du texte, avant de citer un extrait d’une fable de Jean de la Fontaine,Les animaux malades de la peste : « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ? ».

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont partagé la même indignation.

Une "négligence" à 400 millions d'euros (argent public)... et même pas une tape sur les doigts. Trop forte, #Lagarde ! pic.twitter.com/UVPjCT29S6

- T'as fait nimp. Tu vas à la case prison.

- Oui mais non, parce que j'ai un super poste et que je m'appelle #Lagarde

- Ok, c'est bon.



Fin.