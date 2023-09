Que vous soyez manager, responsable d’équipe ou chef de service, vous organisez et répartissez les missions de plusieurs salariés. Vous faites preuve de respect, d’écoute et d’empathie mais rien n’y fait, votre équipe vous exaspère toujours plus. Pour cette rentrée, vous avez donc décidé d’opter pour la stratégie opposée et de leur en faire baver un maximum. Pour être certain de vous faire haïr par votre team, 20 Minutes a demandé trois conseils à Career Kueen.

Karine Trioullier, entrepreneure dans les ressources humaines et coach en carrière sur les réseaux sociaux, vous conseille le « gaslighting », méthode managériale qui consiste à embrouiller un collaborateur. Ce dernier vient vous voir avec une difficulté précise mais vous retournez la situation pour lui faire comprendre que le problème, c’est lui. Vous pouvez aussi tester une réunion tous les lundis matin où vous êtes le seul à parler : déprime garantie.

Regardez la vidéo en intégralité en tête de cet article pour avoir l’intégralité des conseils de Career Kueen.

Couverture du livre de Karine Trioullier, alias @CareerKueen, « Les jobs de mes rêves », aux éditions Marabout. - Couverture du livre de Karine Trioullier, alias @CareerKueen, « Les jobs de mes rêves », aux éditions Marabout.

Karine Trioullier est l’auteure de « Les jobs de mes rêves » aux éditions Marabout, paru le 28 août 2023.