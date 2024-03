Avec seulement 3 hauts, 3 bas et 3 paires de chaussures, combien de tenues sympas pensez-vous pouvoir créer ? C’est le défi lancé par la créatrice de contenu Rachel Spencer, et ça fait le buzz ! Passionnée de mode, elle a convié ses 185.000 abonnés sur TikTok et ses 329.000 followers sur Instagram à essayer la méthode minimaliste du "333". Ce défi, validé par Vogue, a rapidement fait le tour du monde, cumulant plus de 8 millions de vues sur TikTok !

Renouveau de la garde-robe capsule

« Ce concept existe depuis une dizaine d’années au moins, mais il était plutôt niche. Maintenant, il a été rafraîchi et a atteint les réseaux sociaux avec une autre appellation, même si l’objectif reste d’avoir moins de choses », explique Kamila Boudova, coach en mode éthique.

Inspiré des méthodes de conversion au minimalisme, qui visent à limiter la consommation à ses nécessités, ce challenge rappelle le projet « 333 » créé sur les blogs dans les années 2010. « Un blog nommé "Dead Fleurette" avait lancé la méthode consistant à sélectionner 33 pièces de vêtements pour s’habiller pendant trois mois, dans le but d’obtenir une garde-robe parfaite. », ajoute Aloïs Guinut, styliste. Deux mouvements avec dix ans d’écart, mais un même objectif : promouvoir la garde-robe capsule.

« Avec l’appellation plus ludique du 333, ces challenges montrent qu’on peut se contenter de peu de pièces pour s’habiller toute l’année », explique Kamila Boudova. « Connu bien avant le challenge TikTok, ce mode de vie est déjà implanté à l’international sous l’étiquette de dressing capsule, il s’est simplement exporté sur les réseaux sociaux sous un autre nom », ajoute la slow fashion coach qui a constaté l’impact de la tendance dans son pays d’origine, la République tchèque.

Minimaliste dans la quantité, mais pas dans le style !

A vrai dire, ce mode de vie minimaliste pourrait très bien convenir aux Français, qui ne portent en moyenne que 32 % de leur garde-robe, selon une étude menée par Movinga.

« On associe souvent le dressing minimaliste à un look basique et simple », explique la styliste Aloïs Guinut. Pourtant, cette association pourrait être différente. Le challenge a été vite relié au style chic décontracté, basé sur des vêtements unis, simples et faciles à mixer avec d’autres pièces.

Mais attention « on peut avoir une garde-robe avec des pièces très colorées et originales, tant qu’on reste dans une palette de couleurs et un style qui vont ensemble », insiste Aloïs Guinut.

Quant aux pièces plus pratiques, comme les pyjamas, les vêtements de sport ou les manteaux, toujours d’actualité en ce mois de mars, ils sont épargnés. Le défi 333 se limite aux hauts, bas et chaussures. Quand vous aurez réduit votre vestiaire à ces 9 pièces, vous devriez donc trouver des cintres pour votre collection de trenchs.