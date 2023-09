Ces 16 et 17 septembre, pour les Journées européennes du patrimoine, de grandes enseignes françaises font découvrir leurs édifices et savoir-faire au grand public. 20 Minutes propose aux férus de mode une sélection de cinq visites à ne pas manquer.

Le Musée de la Toile de Jouy : sur les traces de la manufacture disparue

Très en vogue dans la haute bourgeoisie du XVIIIe siècle, la toile de Jouy a été confectionnée pour la première fois dans la manufacture fondée par Christophe Philippe Oberkampf en 1760, à Jouy-en-Josas (Yvelines). Si la manufacture est fermée depuis bien longtemps, dans la petite commune, le Musée de la Toile de Jouy continue de rendre hommage à ce tissu indémodable.

Ce week-end, une promenade historique au cœur de Jouy est organisée, et s’achève au musée entièrement dédié à la toile de coton imprimé, pour découvrir les processus de fabrication de l’étoffe qui a révolutionné l’industrie du textile en France grâce à des techniques innovantes. Aujourd’hui encore, la toile de Jouy s’immisce dans les collections de grandes marques, comme Dior ou Chloé.

La découverte se fait sans réservation, sauf pour la promenade commentée.

Le 19M : à la découverte de la manufacture de mode de Chanel

Connaissez-vous le 19M ? Sous une œuvre architecturale d’exception nichée à la porte d’Aubervilliers (Paris 19e), Chanel regroupe ses onze maisons d’art, comme Lesage, Paloma ou les Ateliers Lognon. Dans ce quartier général des métiers d’art, 600 artisans et experts (brodeurs, plumassiers, chapeliers ou encore orfèvres) travaillent et transmettent des techniques et savoir-faire anciens.

Le 19M rejoint pour la première fois les Journées du patrimoine et propose un circuit pour découvrir notamment l’Ecole de broderie de la Maison Lesage, spécialisée dans la broderie et le tweed, ou avoir un aperçu du savoir-faire de la marque de souliers d’exceptions Massaro.

L’entrée est libre de 9h à 18h, sans réservation.

La Maison Poursin présente son savoir-faire immuable

Les boucles en laiton les plus célèbres de France sont signées par la Maison Poursin. L’institution attirait autrefois Louis Vuitton, Yves Saint Laurent ou encore Jeanne Lanvin, à la recherche d’une boucle, d’un anneau ou accessoire en laiton.

Pour les Journées du patrimoine, les locaux du 35 rue des Vinaigriers (Paris 10e) ouvrent leurs portes et vous font découvrir les secrets du savoir-faire des ouvriers, qui travaillent avec des machines qui ont traversé les siècles. Un petit musée retrace aussi l’histoire de l’entreprise familiale.

Deux sessions sont organisées gratuitement le samedi et le dimanche, à 11h et 14h30 et les inscriptions se font par mail à l’adresse agnes@airpresse.com.

Kering et la Maison Balenciaga, un parcours immersif sur l’histoire du groupe

C’est dans une sublime bâtisse érigée entre 1634 et 1757, l’ancien Hôpital Laennec de la rue de Sèvres (Paris 7e), que le groupe de luxe français Kering et la Maison Balenciaga sont installés. Pour les traditionnelles Journées du Patrimoine, les visiteurs peuvent y suivre un parcours immersif sur l’histoire et l’identité du groupe depuis sa création. Le joyau du patrimoine français offre aussi cette année une sélection d’œuvres d’art contemporain inédite et la Maison Balenciaga expose aussi plusieurs œuvres de Cristobal Balenciaga.

L’accès est libre et sans réservation.

La Galerie Dior, à découvrir ou redécouvrir

Robes et accessoires d’exception sont exposés à la Galerie Dior, où l’héritage de la maison est mis en lumière. L’exposition retrace les inspirations et pièces maîtresses de Christian Dior, mais aussi de ceux qui lui ont succédé à la tête des collections. De nouvelles mises en scène consacrées à la ligne de prêt-à-porter Miss Dior ou à l’intérêt porté par Christian Dior au siècle des Lumières sont présentées dans le cadre des Journées du patrimoine à la galerie.

La galerie de l’avenue Montaigne (Paris 8e) est ouverte samedi et dimanche de 9h à 19h au tarif unique de 5 euros.