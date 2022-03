Afin de répondre au succès de l’entreprise, Hermès continue de développer ses capacités de production. Ce mardi matin, elle annonce la construction de deux nouveaux ateliers d’ici 2026 dans le Sud-ouest avec à terme la création de 500 emplois. Ils verront le jour à L’Isle-d’Espagnac en Charente en 2025 et à Loupes en Gironde, un an plus tard. « Ces deux nouveaux projets s’ajoutent aux trois autres sites en cours de développement à Louviers (Eure), à Tournes et Cliron (Ardennes) et à Riom (Puy-de-Dôme) où les recrutements et les formations se poursuivent », précise la société française dans un communiqué.

Le premier atelier rejoindra le pôle des maroquineries du Sud-ouest qui comprend les maroquineries de Nontron, de Montbron et la ganterie-maroquinerie de Saint-Junien, présentes sur le territoire depuis plus de vingt-cinq ans. De son côté, la nouvelle manufacture de Loupes constituera avec la maroquinerie de Guyenne, inaugurée en 2020, le pôle girondin d’Hermès qui deviendra le 8e pôle maroquinier du groupe.

Depuis 2010, Hermès a ouvert neuf maroquineries en France portant à plus de 4.300 le nombre d’artisans selliers-maroquiniers au sein du groupe. Les manufactures de L’Isle-d’Espagnac et de Loupes constitueront les 23e et 24e ateliers de maroquineries de la maison, tous situés en France. Pour rappel, Hermès, c’est 300 magasins dans 45 pays. Le groupe emploie près de 17.600 personnes dans le monde, dont près de 11.000 en France, parmi lesquelles près de 6.000 artisans au 31 décembre 2021.