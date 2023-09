Mi-septembre, Lidl décidait de lancer sa communication autour de sa bûche de Noël. Même si ce gâteau n’est pas le premier produit dont s’empare Lidl pour lui attribuer ses coloris fétiches (il y a déjà eu les sneakers, les tongs, la serviette et le matelas et d’autres accessoires), c’est surtout le caractère précoce de l’annonce qui a de quoi surprendre…

La bûche de Noël, événement haute couture de la pâtisserie

En anticipant (autant) sur l’annonce de la sortie de sa bûche de Noël, Lidl s’octroie surtout une part du gâteau d’un événement devenu incontournable pour le milieu de la gastronomie. La bûche, c’est la haute couture de la pâtisserie et comme les collections d’automnes qui sont présentées au printemps, il convient pour de nombreux chefs et établissements gastronomiques de présenter dès la rentrée à la presse le dessert qu’ils serviront pour les fêtes de fin d’année.

Ce rendez-vous, qui relève d’une problématique marketing liée au bouclage des magazines, est désormais particulièrement suivi et commenté sur les réseaux sociaux. C’est la seule vraie nouveauté, qui permet aujourd’hui à tout le monde de savoir que le dessert de Lidl sera en rayons dès le 1er novembre, au prix somme toute accessible de 5,99 euros (pour 490 g).

Au même moment, on apprenait que Pierre Chirac a conçu pour Stéphanie Le Quellec une bûche ronde rappelant l’onde d’une goutte qui tombe sur le sol, qu’Anne-Sophie Pic a imaginé à Valence une bûche en forme de mur végétal et chocolaté ou qu’Eric Raynal, au Château de Berne, en Provence, proposera une bûche… en forme de bûche avec écorce faite de chocolat croustillant et de grué de cacao.