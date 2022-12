Dans le quartier du Marais à Paris, il existe le temple de la gastronomie italienne : Eataly. Pastas, fromages, fruits et légumes… Tous ces produits viennent de la péninsule. Mais ce n’est pas tout, pour les fêtes de Noël, les allées du magasin sont remplies de délicieux panettones et pandoro. Des brioches typiques italiennes qui se mangent en dessert, quand nous en France nous préférons déguster une bonne bûche glacée.

La patience, la clef du régal

Eataly Paris Marais propose pas moins d’une trentaine de variétés de dessert : classique, à la pistache, au chocolat… Toni Muzzi, chef exécutif des lieux nous a invités à réaliser un panettone classique.

« Cette recette me tient à cœur pour les fêtes de Noël. En Italie, on déguste cette brioche au levain garnie de fruits confits, de novembre à février mais surtout en fin d’année. C’est un produit noble qui demande beaucoup d’étapes de fabrication. » Pour réaliser un bon panettone il faut « de la farine, du sucre et du sel, de la vanille, des œufs et des fruits confits, » nous confie le chef tout en ajoutant « la qualité des ingrédients est très importante. » Mais plus que la matière première, pour faire cette brioche il faut surtout être très trèèèèès patient. Rien que pour que la pâte gonfle… Deux jours minimums sont nécessaires. Les Italiens ne rivalisent plus avec la France au football… mais sur les desserts ils peuvent tenir la cadence.