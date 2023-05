Interlude cocktail, c’est presque l’heure de l’apéro. Campari France, partenaire officiel du Festival de Cannes, occupe deux espaces sur la Croisette et dans le palais. Pour faire écho au tapis rouge de ce dernier, 20 Minutes a demandé au formateur et bar tender Eddy Mitteaux de créer un « Red 20 Minutes » à siroter devant la montée des marches. Un cocktail sans alcool (même si on peut le décliner avec). Mais là, ce serait un peu trop tôt dans la journée…

Fraise, framboise… ou ce que vous voulez

« Fraise, framboise, betterave mais… Et pourquoi pas du poivron rouge ou de l’hibiscus ?, suggère-t-il. De manière très simple, on peut créer un cocktail sans alcool rouge sang, au goût subtil, sans trop d’acidité mais avec une bonne balance en termes de goûts. »

A découvrir en vidéo, avec alcool (mais avec modération) ou sans, selon vos envies.

Ingrédients :

Sucre de canne 1,5 cl

Solution acide 2 cl (éventuellement 2cl de jus de citron frais pressé)

Bissap (une infusion hibiscus) 4 cl (ou une infusion de fruits rouges de votre choix)

1 belle fraise

2 framboises

2 feuilles de menthe

Arrosez de ginger beer (un soda au gingembre)

Ajoutez des feuilles d’hibiscus (ou de toute autre infusion) pour la décoration

La recette est à retrouver en vidéo, en tête de cet article.