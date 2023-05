Son dernier album « The Fool », qui arrive après les hits « Makeba » et « Come » en 2015 vient tendre l’oreille à une autre facette musicale de l’artiste. Voyageuse depuis sa tendre enfance, à Dubaï, au Congo-Brazzaville ou encore à Cuba, Jain a pris un virage musical moins inspiré de ces expériences à l’étranger. « Ce troisième album, j’ai commencé à l’écrire lorsque j’étais à Marseille. Cet album, pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore écouté, les ¾ des chansons parlent d’amour », raconte-t-elle à 20 Minutes sur la plage Magnum avant son premier live, ce jeudi soir. Très loin du glamour de Cannes, l’artiste Toulousaine s’est laissée entraîner dans l’aventure du festival, pour un premier live avec son groupe depuis la sortie de son album. « Cannes, c’est très loin de mon univers, je suis un peu moins paillettes, un peu moins au-devant de la scène. Donc c’est assez drôle de me retrouver ici, j’avoue ».

Le cinéma comme inspiration aussi

Ce qui reste encore méconnu, c’est l’appétence de l’artiste pour le 7e Art. « J’adore l’univers de Pedro Almodovar. Le film « Tout sur ma mère » a été fort pour moi. Tarantino, Jane Campion, Johnny Greenwood de Radiohead, j’aime éperdument ces artistes », nous souffle-t-elle. De quoi se dire que Jain a été le bon choix de Magnum pour leur premier grand événement sur la Croisette. Une volonté et un ADN commun entre l’artiste et la marque, comme nous le confirme Elena Rakocevic, responsable de la marque Magnum. « Jain revient sur le devant de la scène avec son nouvel album, et pour nous, c’était important de collaborer avec une invitée qui adhère à nos valeurs. On communique essentiellement sur le plaisir, sur le fait d’assumer ses choix, et Jain, dans ses choix musicaux assume ses envies, ses origines, elle a une patte bien tranchée. Jain est notre invitée, et nous attendons aussi côté ambassadeur le TikTokeur Jake ».

10 ans de Magnum à Cannes

De la musique au cinéma, il n’y a qu’une passerelle, ou qu’une marche si l’on s’accorde à coller au Festival. Et c’est d’ailleurs un point essentiel à Magnum, enclin à conserver leur envie et délice pour les milieux artistiques, d’une année à l’autre. « Magnum est une marque née avec le cinéma, il y a trente ans. On a commencé à distribuer nos glaces en salle obscure. Ce lien n’a jamais été brisé, et on favorise ce lien avec la création de manière globale en étant à Cannes et en choisissant des égéries de tous les domaines artistiques. On a eu Miley Cyrus, Aya Nakamura, ou même des mannequins comme Bella Hadid », nous explique Nathalie Tempra, directrice marketing de Magnum.





Jain, pour la première fois à Cannes, nous a fait le plaisir de répondre à une interview en vidéo, à retrouver en tête de cet article.